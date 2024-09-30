В Волгограде инженер отдал мошенникам 10,8 млн рублей





62-летний инженер одного из волгоградских предприятий, попавшись на удочку мошенникам, отдал им 10,8 млн рублей личных сбережений и кредитных средств. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина попался на обычную схему аферистов, поверив, что якобы с его счета пытаются украсть деньги. 62-летний инженер одного из волгоградских предприятий, попавшись на удочку мошенникам, отдал им 10,8 млн рублей личных сбережений и кредитных средств. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина попался на обычную схему аферистов, поверив, что якобы с его счета пытаются украсть деньги.

Волгоградец безропотно выполнил все инструкции аферистов будто бы для перевода денег на безопасный счет. Лишь через некоторое время он понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. Волгоградец безропотно выполнил все инструкции аферистов будто бы для перевода денег на безопасный счет. Лишь через некоторое время он понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию.

Напомним, ранее 62-летний сотрудник одного из волгоградских вузов лишился еще большей суммы по итогам общения с мошенниками – 13,1 миллиона рублей. Мужчина продал свою квартиру, машину, поменял валютные сбережения и еще взял в долг у своих знакомых, чтобы все это отдать аферистам. Напомним, ранее 62-летний сотрудник одного из волгоградских вузов лишился еще большей суммы по итогам общения с мошенниками – 13,1 миллиона рублей. Мужчина продал свою квартиру, машину, поменял валютные сбережения и еще взял в долг у своих знакомых, чтобы все это отдать аферистам.