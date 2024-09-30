В Волгограде инженер отдал мошенникам 10,8 млн рублей

Общество 30.09.2024 11:27
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30.09.2024 11:27
62-летний инженер одного из волгоградских предприятий, попавшись на удочку мошенникам, отдал им 10,8 млн рублей личных сбережений и кредитных средств. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина попался на обычную схему аферистов, поверив, что якобы с его счета пытаются украсть деньги.
Волгоградец безропотно выполнил все инструкции аферистов будто бы для перевода денег на безопасный счет. Лишь через некоторое время он понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию.
Напомним, ранее 62-летний сотрудник одного из волгоградских вузов лишился еще большей суммы по итогам общения с мошенниками – 13,1 миллиона рублей. Мужчина продал свою квартиру, машину, поменял валютные сбережения и еще взял в долг у своих знакомых, чтобы все это отдать аферистам.
Интересно, что волгоградца пытались остановить риэлторы, которые занимались срочной продажей жилья, а также полицейские, заподозрившие, что мужчина стал жертвой обмана. Однако он категорически отрицал, что находится под влиянием мошенников. Прозрел он лишь тогда, когда лишился всего.
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