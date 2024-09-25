Общество

В Волгограде в посёлке Горный «Концессии» устраняют бурлящий посреди улицы поток

Общество 25.09.2024 21:49
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25.09.2024 21:49


В Советском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» приступили к устранению аварии, напугавшей местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее в социальных сетях очевидцами были опубликованы видеоролики, зафиксировавшие бурлящий поток, бьющий из-под земли и подтопивший ул. Сельскохозяйственную.



- Специалисты «Концессии водоснабжения» провели обследование по данному адресу, в ходе которого было выявлено повреждение на трубопроводе. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к устранению технологического нарушения, - рассказали журналистам в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

По информации коммунальщиков, о серьёзности повреждения трубопровода судить сейчас преждевременно. 26 сентября на место прибудет аварийно-восстановительная бригада, которой предстоит вырыть котлован и осмотреть магистраль. Также специалисты отмечают, что если это будет возможно, то попытаются устранить порыв без приостановки подачи питьевого ресурса, однако на всякий случай местным жителям нелишним будет иметь определённый запас воды.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me

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