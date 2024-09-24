Мэрия Волжского сообщила о тушении пожара на территории комбината благоустройства





Администрация Волжского Волгоградской области сообщила, что мусор горит на территории комбината благоустройства. Идет тушение пожара, передает V102.RU.

- Произошло возгорание мусора на территории комбината благоустройства. Пожарные расчеты оперативно прибыли для тушения пожара. Горит мусор глубокого залегания на площади 300 кв. м., - сообщили в мэрии.

Помощь в борьбе с огнем пожарным оказывает и сотрудники комбината благоустройства, задействованы автоцистерны с водой.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что 20:26 пожар удалось локализовать. В настоящее время идет проливка тлеющих очагов.

Напомним, что ранее сообщалось о крупном возгорании свалки сухих веток на территории бывшего комбината благоустройства. Однако, как выяснилось, территория все еще находится в его ведении.

Сигнал о пожаре в Волжском поступил на пульт оперативного дежурного в 18:55. Сообщалось, что горит мусор глубокого залегания на площади 300 кв.м.

Видео: администрация Волжского / t.me