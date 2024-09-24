Общество

В Волгограде депутаты задумались об эвакуации электросамокатов

Общество 24.09.2024 20:32
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24.09.2024 20:32


Сегодня, 24 сентября, в Волгограде депутаты одной из фракций городской думы провели расширенное партийное заседание, посвящённое введению на уровне муниципалитета законодательного регулирования использования электросамокатов. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты рассказали о завершении разработки нормативно-правового акта, устанавливающего требования к размещению, а также обозначающего территории с запретом на использование средств индивидуальной мобильности.

- Проект решения, разработан и внесенный в думу прокуратурой Волгограда. Документ предусматривает изменение действующих правил благоустройства Волгограда. Проект уже рассмотрен и поддержан депутатами профильного комитета, — рассказали журналистам в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Отдельно в документе прописаны обязанности компаний-владельцев электросамокатов, а также порядок эвакуации брошенных в ненадлежащем месте устройств.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что с 2022 по 2023 год количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось в 7 раз. При этом в минувшем году 31 волгоградец был травмирован в такого рода авариях, в том числе 13 детей. Один ребёнок погиб.

Чаще всего ДТП с участием электросамокатов происходят на ул. Советской, пр. им. Ленина, ул. 7-й Гвардейской Дивизии, ул. Комсомольской, ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Николая Отрады, ул. Маршала Жукова, ул. Академика Богомольца, ул. Новороссийской, ул. Продольной, ул. Маршала Чуйкова, ул. Песчанокопской, ул. Красноуфимской, ул. Козловской, ул. Калинина, наб. 62-й Армии, ул. Таращанцев, ул. Карской.

Отметим, услуги краткосрочной аренды электросамокатов в Волгограде предоставляют компании Whoosh и «Юрент». В общей сложности их парк средств индивидуальной мобильности насчитывает более 2,2 тыс. устройств.

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