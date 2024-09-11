Всероссийская ярмарка развернется на три дня в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда на территории «Народной ярмарки» на ул. Исторической откроется первая Всероссийская ярмарка. По информации облпромторга, в предстоящие выходные на торговой площадке жители региона смогут приобрести выпускаемые местными производителями деликатесы.

Работа Всероссийской ярмарки стартует 13 сентября, а официальное открытие с выступлением фольклорных коллективов запланировано на субботу – 14 сентября.

- Жителям и гостям региона предложат мясные деликатесы из Фроловского района, сыры и сливочное масло из Елани, овощи и бахчевые культуры из Городищенского, Светлоярского, Калачевского районов, мед и продукты пчеловодства, пастилу и сухофрукты, разносолы из разных уголков Волгоградской области, - рассказали в профильном комитете.

Помимо товаров на ярмарке также будут работать точки питания, где посетителям предложат отведать шашлык и копченое мясо. Не обойдется и без мастеров народного промысла с уникальными изделиями. Также здесь можно будет купить одежду из Республики Беларусь и Ростова.

Режим работы ярмарки 13 и 14 сентября с 09:00 до 15:00, 15 сентября – с 09:00 до 13:00.