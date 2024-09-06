«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУ

Общество 06.09.2024 12:16 Реклама
0
06.09.2024 12:16 Реклама
При поддержке металлургического завода на базе Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) открылась корпоративная аудитория. Современный учебный кабинет предназначен для студентов профильной кафедры «Машины и технология литейного производства».
Открытие корпоративной учебной аудитории состоялось в рамках многолетнего сотрудничества «Красного Октября» и ВолгГТУ. На торжественной церемонии присутствовали студенты, преподаватели, руководство предприятия и университета.
– Совместно с ВолгГТУ мы готовим будущих металлургов, которые придут на наш завод. Сегодня «Красный Октябрь» развивается уверенными темпами, расширяет сортамент сталей и сплавов, которые будут востребованы нашей промышленностью в ближайшие годы. Для этого нам нужны молодые специалисты. Мы уверены, что опорный вуз региона, с которым мы столько лет взаимодействуем, способен таких специалистов обучить. А наша задача – сделать работу предприятия интересной, привлекательной и перспективной для студентов, – обратился к присутствующим генеральный директор АО «Корпорация Красный октябрь» Константин Волков.
Ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий также поприветствовал собравшихся:
– Вузу в этом году исполнилось 94 года, практически все эти годы с заводом нас многое связывает. Это и подготовка специалистов, и совместные технологические работы, касающиеся производственных вопросов. Мы благодарны нашим партнерам за их предложение оборудовать одну из аудиторий в университете, получилось реализовать очень интересный проект.
В новой аудитории планируют проводить занятия для будущих литейщиков. Визуальное оформление кабинета позволит студентам почувствовать связь с заводом уже на этапе обучения – в дизайне использованы корпоративные цвета предприятия, на стенах размещены металлические картины, тематические граффити, представлены образцы производимой сегодня продукции. Также помещение оснащено видеотехникой, укомплектовано современной функциональной мебелью и приборами освещения.
Функционал учебной аудитории позволяет проводить не только лекционные, но и лабораторные занятия. Как отметил аспирант кафедры «Машины и технология литейного производства» Данил Гребнев, это отличные условия для подготовки высококлассных специалистов для завода.
Отметим, что опорный вуз ежегодно выпускает квалифицированные кадры для промышленных предприятий региона. На сегодня численность выпускников ВолгГТУ среди работников «Красного Октября» составляет более 500 человек. Металлургический завод продолжает реализацию социальных программ для сотрудников, в том числе для молодых специалистов. На предприятии трудится порядка 4300 человек, в планах – расширение штата сотрудников, предоставление новых рабочих мест.
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneLuVyhFFCG
Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру кукол06.09.2024 11:57
Общество 06.09.2024 11:57
Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землю06.09.2024 10:21
Общество 06.09.2024 10:21
«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»06.09.2024 10:09
Общество 06.09.2024 10:09
До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, забившему насмерть пожилого отца06.09.2024 10:05
Общество 06.09.2024 10:05
Останемся без грибов? Волгоградцам запретили посещать леса до конца сентября06.09.2024 09:34
Общество 06.09.2024 09:34
Суд в Волгограде лишил выплат отца погибшего участника СВО06.09.2024 09:30
Общество 06.09.2024 09:30
В Волгоградской области 6 сентября открылись 1404 избирательных участка06.09.2024 08:02
Общество 06.09.2024 08:02
В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного кота05.09.2024 21:22
Общество 05.09.2024 21:22
В райцентре Волгоградской области ради выборов запустят автобус05.09.2024 20:38
Общество 05.09.2024 20:38
В Камышине покажут картины художников «арбузного» искусства05.09.2024 20:22
Общество 05.09.2024 20:22
Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под Волгоградом05.09.2024 19:18
Общество 05.09.2024 19:18
Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВО05.09.2024 19:15
Общество 05.09.2024 19:15
На Мамаевом кургане в Волгограде снесут телебашню05.09.2024 18:13
Общество 05.09.2024 18:13
Под Курском погиб боец СВО из Волгоградской области05.09.2024 17:14
Общество 05.09.2024 17:14
Регион, Минпромторг и ЕвроХим подписали допсоглашение к СПИК05.09.2024 16:34
Общество 05.09.2024 16:34