«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУ





При поддержке металлургического завода на базе Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) открылась корпоративная аудитория. Современный учебный кабинет предназначен для студентов профильной кафедры «Машины и технология литейного производства».

Открытие корпоративной учебной аудитории состоялось в рамках многолетнего сотрудничества «Красного Октября» и ВолгГТУ. На торжественной церемонии присутствовали студенты, преподаватели, руководство предприятия и университета.





– Совместно с ВолгГТУ мы готовим будущих металлургов, которые придут на наш завод. Сегодня «Красный Октябрь» развивается уверенными темпами, расширяет сортамент сталей и сплавов, которые будут востребованы нашей промышленностью в ближайшие годы. Для этого нам нужны молодые специалисты. Мы уверены, что опорный вуз региона, с которым мы столько лет взаимодействуем, способен таких специалистов обучить. А наша задача – сделать работу предприятия интересной, привлекательной и перспективной для студентов, – обратился к присутствующим генеральный директор АО «Корпорация Красный октябрь» Константин Волков.

Ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий также поприветствовал собравшихся:

– Вузу в этом году исполнилось 94 года, практически все эти годы с заводом нас многое связывает. Это и подготовка специалистов, и совместные технологические работы, касающиеся производственных вопросов. Мы благодарны нашим партнерам за их предложение оборудовать одну из аудиторий в университете, получилось реализовать очень интересный проект.

В новой аудитории планируют проводить занятия для будущих литейщиков. Визуальное оформление кабинета позволит студентам почувствовать связь с заводом уже на этапе обучения – в дизайне использованы корпоративные цвета предприятия, на стенах размещены металлические картины, тематические граффити, представлены образцы производимой сегодня продукции. Также помещение оснащено видеотехникой, укомплектовано современной функциональной мебелью и приборами освещения.

Функционал учебной аудитории позволяет проводить не только лекционные, но и лабораторные занятия. Как отметил аспирант кафедры «Машины и технология литейного производства» Данил Гребнев, это отличные условия для подготовки высококлассных специалистов для завода.

Отметим, что опорный вуз ежегодно выпускает квалифицированные кадры для промышленных предприятий региона. На сегодня численность выпускников ВолгГТУ среди работников «Красного Октября» составляет более 500 человек. Металлургический завод продолжает реализацию социальных программ для сотрудников, в том числе для молодых специалистов. На предприятии трудится порядка 4300 человек, в планах – расширение штата сотрудников, предоставление новых рабочих мест.

Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».

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