Под Курском погиб боец СВО из Волгоградской области

В Курском регионе погиб доброволец СВО из Волгоградской области Валентин Лысенко, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский профсоюз железнодорожников.

— Валентина Сергеевича не стало 28 августа. 30 ноября ему бы исполнилось 34 года. На СВО он ушел в мае 2024 года, заключив контракт с МО РФ, — сообщает информагентство со ссылкой на профсоюзную организацию.

Уточняется, что наш земляк в довоенной жизни последние два года трудился монтером Сарептской дистанции пути. У погибшего военнослужащего остались супруга и три дочери.

Провожать героя в последний путь будут в понедельник, 9 сентября, в Котельниково. Церемония запланирована на 10.30 в местном ДК.

Напомним, боец СВО из Урюпинска погиб при эвакуации раненых в Курской области.

Фото и коллаж: Волгоградский профсоюз железнодорожников, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»