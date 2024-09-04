Общество

Встретил Победу в Одессе. В Волгоградской области простились с 97-летним ветераном ВОВ

Общество 04.09.2024 14:42
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04.09.2024 14:42


В Еланском районе Волгоградской области накануне проводили в последний путь 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Андреевича Захарова, сообщает V102.RU.  

— Николай Андреевич прошел войну, храбро сражаясь за свободу и независимость Родины. Даже после окончания войны Николай Андреевич продолжал служить Отечеству, передавая свой бесценный опыт и знания молодому поколению. Всегда напутствовал ребят, которые приходили к нему в гости, вести здоровый образ жизни и не «грызть» друг друга, — написали в некрологе районные власти. 

По сведениям журналистов издания «Еланские вести», будущий фронтовик родился, что символично 22 июня 1927 года. 12 марта 1944-го призван в ряды РККА. Проходил службы рядовым, был мотористом на бронекатере. Во время выполнения боевой задачи на реке Дунай получил контузию от взрывной волны. День Победы встречал в госпитале Одессы. Имеет юбилейные медали. В мирное время устроился механизатором, неоднократно отмечался за добросовестный труд.

Напомним, воевавший с бандеровцами 97-летний участник ВОВ скончался под Волгоградом. 

Фото: администрация Еланского района 

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