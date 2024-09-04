Пропавшую жительницу хутора разыскивают в Волгоградской области





В Нехаевском районе Волгоградской области пропала 41-летняя жительница хутора Татьяна Сычева. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», женщина вышла из дома 30 августа и о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.

В день исчезновения Татьяна была одета в синие джинсы и серую футболку в бело-черную полоску.

Если вы видели женщину или знаете информацию о ее местонахождении, волонтеры просят обратиться по телефонам: 8-(800)-505-10-65 или 112.

Фото: ПСО «Оберег»