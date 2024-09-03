В Волгограде чекисты возложили цветы в местах терактов





Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и ветераны регионального УФСБ России почтили память жертв терактов, сообщает V102.RU.

Чекисты вместе с воспитанниками кадетского класса МОУ СШ № 93 возложили цветы к местам террористических актов в 2013 году в Волгограде - поклонному кресту в Красноармейском районе, к мемориалу жертвам теракта в троллейбусе в Дзержинском районе и к памятной доске жертвам теракта на ж/д вокзале в Центральном районе.





В ходе памятного мероприятия сотрудники ФСБ напомнили кадетам о трагических событиях в Волгограде и России, а также рассказали об истории борьбы с терроризмом и роли органов безопасности в этой деятельности.

Фото: УФСБ России Волгоградской области