Зашла в тыл: пыльная буря ударила по северным районам Волгограда





2 сентября, как и прогнозировали синоптики, пыльная буря обрушилась на Волгоградскую область. Как сообщает ИА «Высота 102», первым удар непогоды принял на себя Волжский. Здесь в 11:07 метеостанции зафиксировали резкий рост запылённости с естественного уровня крупных взвешенных частиц в 23 мкг/м3 до красного повышенного в 63 мкг/м3.





После полудня сильные порывы ветра принесли пыль и в Волгоград. Скачкообразный рост количества взвешенных частиц фиксировали метеостанции, расположенные в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Наихудший показатель по запылённости датчики определили вблизи проезжей части 39-й Гвардейской дивизии. Здесь в 13:06 и 13:25 отмечалась концентрация мелкодисперсных частиц в 59–61 мкг/м3.

Отметим, обуздать пыльную бурю уже в ближайшее время должен дождь. Как ранее сообщала редакция, синоптики обещают жителям Волгограда небольшие, кратковременные осадки, которых, к слову, как раз должно хватить, чтобы очистить воздух.

Фото из архива ИА «Высота 102», карта AIRCMS.ONLINE