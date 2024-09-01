Мощная пыльная буря идет на Волгоград

В ближайшие дни в Волгоград накроет пыльная буря, которая движется с Азии через Калмыкию, Ростовскую и Астраханскую области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, пылевые массы накроют эти регионы уже 1-2 сентября.

В Волгограде пик пыльной бури придется на 3 сентября. Концентрация пыли в воздухе в этот день по состоянию на 12.00 составит 846 микрограмма на кубический метр, что довольно много. Такие данные показывает погодный сервис Ventusky.

Вместе с пыльной бурей усилится и ветер. Его порывы будут достигать 21 м/с.

Пылевое облако движется с территории Афганистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU