Общество

Мощная пыльная буря идет на Волгоград

Общество 01.09.2024 17:44
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01.09.2024 17:44


В ближайшие дни в Волгоград накроет пыльная буря, которая движется с Азии через Калмыкию, Ростовскую и Астраханскую области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, пылевые массы накроют эти регионы уже 1-2 сентября. 

В Волгограде пик пыльной бури придется на 3 сентября. Концентрация пыли в воздухе в этот день по состоянию на 12.00 составит 846 микрограмма на кубический метр, что довольно много. Такие данные показывает погодный сервис Ventusky.

Вместе с пыльной бурей усилится и ветер. Его порывы будут достигать 21 м/с. 

Пылевое облако движется с территории Афганистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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