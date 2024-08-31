Учебный год в Волгограде начнется с дождя и урагана

Общество 31.08.2024 17:07
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31.08.2024 17:07
Не очень хорошая погода ждет жителей Волгоградской области в день проведения школьных линеек 2 сентября. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. Синоптики обещают небольшой дождь днем и сильный ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. При этом в регионе будет жарко - дневная температура воздуха поднимется до +34 градусов.Дожди 2 сентября пройдут и в Волгограде. Правда, в областном центре скорость ветра будет поменьше – не более 15-18 метров в секунду.
Довольно ветрено в регионе будет и завтра, 1 сентября – 8-13 метров в секунду. Скорость воздушных масс снизится лишь к 3 сентября.
Напомним, в этом году школьные линейки в регионе пройдут 2 сентября. В этот день будет запрещена продажа алкоголя в области.
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