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Под Волгоградом из-за ДТП встала трасса через Среднюю Ахтубу

Реклама 02.09.2024 09:22
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02.09.2024 09:22


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области рабочий день начался с автомобильного затора. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за ДТП на пересечении дороги 18К-2 и ул. Новостройки на территории посёлка Рыбачий образовалась многокилометровая пробка.


И так перегруженный участок трассы в утренний час пик не выдержал испытания пробкой. По сообщениям очевидцев, на текущий момент затор растянулся в обоих направлениях на несколько километров и продолжает увеличиваться.

Фото: Волгоград на Колёсах / t.me

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