Под Волгоградом из-за ДТП встала трасса через Среднюю Ахтубу





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области рабочий день начался с автомобильного затора. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за ДТП на пересечении дороги 18К-2 и ул. Новостройки на территории посёлка Рыбачий образовалась многокилометровая пробка.





И так перегруженный участок трассы в утренний час пик не выдержал испытания пробкой. По сообщениям очевидцев, на текущий момент затор растянулся в обоих направлениях на несколько километров и продолжает увеличиваться.

Фото: Волгоград на Колёсах / t.me