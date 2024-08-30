Задача – безопасность. Нижне-Волжское управление Ростехнадзора готовится отметить 70 лет





Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора в 2024 году исполнится 70 лет со дня основания. История ведомства берет начало 15 сентября 1954 года, когда Сталинградская инспекция котлонадзора в связи с образованием Госгортехнадзора СССР была передана в Госгортехнадзор СССР и переименована в Управление Сталинградского округа Госгортехнадзора СССР. Тогда начальником управления округа был Борис Исаевич Гойберг.

Спустя два года после знакового события – в 1956 году – Управление Сталинградского округа Госгортехнадзора СССР снова сменило название и стало называться Управлением Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР. Пропиской ведомства с этого времени стал город Сталинград, а в составе управления появилась Астраханская районная горнотехническая инспекция, которая осуществляла контроль на объектах Астраханской области и Калмыцкой АССР.

Тогда же из Управления Саратовского округа Госгортехнадзора СССР в состав сталинградского Управления было передано Доно-Медведицкая РГТИ (районная горнотехническая инспекция).

В 1962 году в Управлении Нижне-Волжского Госгортехнадзора РСФСР проведена реорганизация структуры: ликвидирована Доно-Медведицкая РГТИ - созданы Арчединская РГТИ, Коробковская РГТИ и Жирновская РГТИ - образован отдел по надзору в химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Со временем из небольшого коллектива Управления Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР (35 человек) выросло крупное территориальное подразделение – Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.





Накануне юбилейной даты о работе управления-юбиляра и последних изменениях в деятельности ИА «Высота 102» рассказал его руководитель Юрий Кулиничев.

– В последние годы вместе с развитием промышленности нашего региона значительно расширились функции Управления Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора, а само оно не раз претерпевал изменения и реорганизации. Так, в 2004 году была создана Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, или сокращённо – Ростехнадзор, объединившая ранее самостоятельные надзорные органы, в результате чего в управлении уже были сконцентрированы и новые направления. Это - промышленная безопасность, безопасность в области энергетики (ранее - энергонадзор) и экологическая безопасность.

В 2009 году Нижне-Волжское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору переименовано в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сейчас Управление состоит из 14 отделов на территории 3 субъектов: Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия. Несмотря на большие перемены в последние годы, главный вектор деятельности Управления остаётся прежним, говорит Юрий Кулиничев. И это – промышленная безопасность.

– Безопасная эксплуатация опасных производственных объектов в условиях постоянного повышения производительности, энергоемкости техники и технологий становится все более сложной задачей, решение которой выходит за рамки предприятия. Чтобы добиться устойчивого снижения уровня аварийности и травматизма, необходимо эффективное взаимодействие руководителей компаний, надзорных органов, областных администраций и Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО. В этом направлении ведется плодотворная работа, – продолжает руководитель ведомства.

Юрий Кулиничев выделяет: сегодня в Управлении трудится много достойных людей, честно и добросовестно исполняющих обязанности. Но отдельные слова в преддверии праздника он адресует ветеранам.

– К 70-летию образования Управления хочется сказать отдельные слова благодарности ветеранам Госгортехнадзора, которые заложили основу, стали учителями для нынешнего поколения инспекторов. Сегодня хотелось бы пожелать нашим ветеранам, в первую очередь, здоровья, крепости духа и долгих лет жизни.

Фото: Нижне-Волжское управление Ростехнадзора