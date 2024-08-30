Волгоград в предстоящие выходные отметит День города. Как сообщает V102.RU, праздничные мероприятия стартуют 31 августа с масштабного кинофестиваля под открытым небом на Центральной набережной, а завершатся 1 сентября.

Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя.

31 августа

Интерактивная площадка «Кино под открытым небом» – 12:00 – 18:00 – верхняя терраса наб. 62-ой Армии

Кубок России по маунтинбайку – 10:00 – 18:00 – парк 70-летия Победы, площадка велотриала Выставка-продажа картин волгоградских художников – 12:00 – 17:00 – Волгоградский городской парк

Ярмарка мастеров – 11:00 – 20:00 – Волгоградский городской парк

Праздничная программа «В ритме любимого города» – 16:00 –18:00 – площадка перед ДК Тракторозаводского района.





1 сентября





Волгоградский полумарафон – гандикап – 09:00 – 13:00 – нижняя терраса наб. 62-ой Армии

Автопробег «Волгоград-435» – 10:30 – 11:00 – нижняя терраса наб. 62-ой Армии

Военно-историческая реконструкция «Сталинградский привал» – 12:00 – 18:00 – верхняя терраса наб. 62-ой Армии

Парусная регата «Кубок Сталинграда» – 12:00 – 18:00 – акватория Волги

Выставка домашних животных «Мои верные друзья» – 12:00 – 15:00 – верхняя терраса наб. 62-ой Армии

Молодежный флэшмоб «Вальс» – 12:00 – 12:30 – верхняя терраса наб. 62-й Армии у фонтана «Искусство»

4-е спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» – 14:00 – 18:30 – ЦПКиО

Выставка-ярмарка «Арбат» – 16:00 – 19:00 – наб. 62-й Армии, 2в (амфитеатр, прилегающая территория)

Интерактивный театр «Царицын – Сталинград – Волгоград» – 18:00 – 19:00 – «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» (ул. Даугавская, 1)

«уРОКи РОКа». Волгоградские рок-группы «Obsene Jokes» и «План Б» – 17:00 –19:00 – Волгоградский городской парк

Open-air – 21:00 – 23:00 – Волгоградский городской парк

Праздничная программа «Мой город – моя семья!» – 18:00 – 20:00 – парк «Семейный».



