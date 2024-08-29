В Волгограде на День города отменят фейерверки и концерты звезд

Волгоградцы встретят юбилейные 435 лет городу-герою без шумных концертов и традиционного фейерверка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные власти, массовым гуляниям нашли замену.

— В этом году принято решение традиционные массовые гуляния в День города заменить детскими, спортивными, культурными и патриотическими мероприятиями, основная часть которых пройдет с 1 по 9 сентября на различных площадках города, — заявили в мэрии.

При этом чиновники не дают никакой конкретики, но, судя по опубликованной праздничной программе, салюты, фейерверки и выступления поп-артистов не запланированы.

Напомним, в прошлом году День города после выступления Ларисы Долиной завершился красочными залпами на нижней террасе Центральной набережной. В 2022 году перед волгоградцами исполнял свои хиты Владимир Пресняков.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»