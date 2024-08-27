В школах и колледжах Волгоградской области 29-30 августа, как и в других общеобразовательных учреждениях страны, пройдут всероссийские учения по безопасности, передает V102.RU.

По информации Минпросвещения России, такая проверка школ перед новым учебных годом будет проводиться совместно с МЧС России.

В федеральном министерстве отметили, что в ходе учений, которые пройдут в 88 регионах страны, будут отработаны действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге.





Сегодня, 27 августа, старт учений дали из Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

- Представители чрезвычайного ведомства и Минпросвещения России по видеоконференцсвязи на всю страну объявили о начале тренировки, практическая часть которой пройдет в регионах с 29 по 30 августа, - сообщили в МЧС России.

В оперативном ведомстве уточнили, что в ходе учений на практике будут отработаны действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при различных угрозах.

- Будет проверена работоспособность систем оповещения на указанных объектах. Образовательным организациям предстоит закрепить и усовершенствовать навыки руководителей, педагогических работников и сотрудников охраны, от которых в критической ситуации непосредственно зависят жизни и здоровье участников образовательного процесса, а также научить этим действиям обучающихся, - поясняет МЧС России.

Фото из архива V102.RU / МЧС России