В Камышине семье погибшего на СВО капитана передали орден Мужества

В Камышинском районе Волгоградской области накануне родственникам погибшего в ходе проведения спецоперации капитана Сергея Никулина передали орден Мужества.

— Сергей Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Он навсегда останется примером для сыновей Данила и Виталия, — заявили V102.RU в районной администрации.

Уточняется, что наш земляк погиб 27 апреля 2024 года при выполнении боевой задачи. 8 мая был похоронен в селе Умет. Сергей Никулин в зоне СВО командовал минометным взводом. Ему было всего 42 года.

Напомним, в Камышине передали высокие госнаграды семьям погибших бойцов СВО.

Фото и коллаж: личный архив Сергея Никулина, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»