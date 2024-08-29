Общество

В Волгограде школу обязали заплатить 30 тысяч за торчащий в полу шуруп

Общество 29.08.2024 06:55
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29.08.2024 06:55


Прокуратура Волгоградской области добилась предоставления компенсации морального вреда 9-летнему школьнику, который получил травму после падения на торчащий шуруп в полу. Как сообщает V102.RU, со школы в пользу ребенка было взыскано 30 тысяч рублей. 

- Установлено, что в апреле этого года ученик 2-го класса одной из школ в Дзержинском районе в коридоре столкнулся с девочкой и упал на пол, получив при этом травму из-за выступавшего шурупа. При падении мальчик рассек колено и был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Согласно законодательству, образовательная организация обязана обеспечить для воспитанников безопасные условия обучения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. 

По итогам проверки прокуратурой в интересах несовершеннолетнего в суд было предъявлено исковое заявление о компенсации за полученную травму.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.

Так в адрес директора школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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