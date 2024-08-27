«Заключил третий контракт»: на Украине погиб 38-летний доброволец из Волгоградской области

В специальной венной операции погиб доброволец из Киквидзенского района Волгоградской области Юрий Бороменский, сообщает V102.RU.

— Когда началась специальная военная операция, Юрий Сергеевич пошел добровольцем и подписал первый контракт. 20 июля 2024 года заключил третий контракт на военную службу. Служил разведчиком-гранатометчиком. Погиб 18 августа при исполнении воинского долга на территории Луганской, Донецкой Республик и Украины, — рассказали информагентству в администрация Мачешанского сельского поселения. — Вечная слава российскому воину и вечная ему память. Он отдал свою жизнь за неделимость нашей страны, за мирное и безопасное будущее наших детей.

В администрации уточнили, что будущий военный воспитывался в многодетной семье. После окончания девяти классов Мачешанской средней школы продолжил обучение в Еланском профессиональном училище № 53. Получил специальность тракторист-машинист. С 2006 по 2008 годы находился на срочной службе в ВС РФ. После демобилизации устроился на работу, женился. В 2016-м переехал жить в хутор Казарино.

Накануне в селе Мачеха нашего земляка проводили в последний путь. Ему было всего 38 лет. У Юрия Бороменского остались мать, супруга с детьми, брат и сестра.

Напомним, в Киквидзенском районе Волгоградской области простились с участником СВО Сергеем Кандалой.

Фото и коллаж: администрация Мачешанского сельского поселения, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»