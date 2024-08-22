В Волгоградской области простились с участником СВО Сергеем Кандалой

В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области в последний путь с воинскими почестями проводили Сергея Кандалу. Похороны, как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Земля Преображенская», прошли 21 августа.

Сергей Кандала погиб в зоне СВО в ходе выполнения боевой задачи. Проститься с бойцом пришли его родные, друзья, одноклассники, знакомые и жители района.

Слова соболезнования семье, потерявшей близкого человека, выразили руководители района, Преображенского и Чернореченского сельских поселений, а также районной ветеранской организации.

Фото: «Земля Преображенская» / t.me