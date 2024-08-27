На заводе под Волгоградом 27 августа взвоют тревожные сирены

Общество 27.08.2024 10:35
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27.08.2024 10:35
В Михайловке Волгоградской области сегодня, 27 августа, прозвучит сигнал тревоги. Как сообщили V102.RU в отделе по делам ГО и ЧС администрации городского округа, на территории АО «Себряковцемент» пройдет плановая проверка систем оповещения.
Тестирование тревожного сигнала пройдет с 13-00ч. до 13-20 ч. В рамках проверки запланировано включение электросирен. Чиновники уже обратились к горожанам с просьбой не паниковать и сохранять привычный ритм жизни.
Фото V102.RU
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