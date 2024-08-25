Волгоградцев пугают «черноморской депрессией» в уходящем августе

Специалисты центра погоды «Фобос» спрогнозировали заметное потепление в последнюю неделю августа на юге России, но предупредили о возможном образовании очагов грозовых туч.

— «Черноморской депрессией» называют область пониженного атмосферного давления, которая сопровождается облачностью, осадками, грозами и шквалистым ветром. Но при этом в Южную Россию продолжит поступать очень теплый воздух, так что температурный режим окажется заметно теплее климата, — рассказали V102.RU в «Фобосе».

По прогнозам, на Кавказе, в низовьях Волги и Дона в дневные часы воздух прогреется до +29…+34°, а в Крыму и на Кубани до +32…+37°. Температура морской воды у берегов Крыма составит +24…27°, на Черноморском побережье до +25…28°.

В Волгоградской области, по данным регионального ЦГМС, в понедельник будет сухо и тепло. Ветер восточного направления со скоростью 8-13 м/с. В ночной период за окном +16...+21º, при прояснении температура опустится до +12º, в послеобеденные часы столики термометров покажут +28...+33º.

В Волгограде первый рабочий день также не принесет неприятных погодных сюрпризов. В областном центре без осадков, ветер восточный 8-13 м/с. Ночью по городу +19...+21º, днем температурные значения приблизятся к +30...+32º.

Напомним, волгоградские синоптики сулят знойную неделю перед наступлением календарной осени.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»