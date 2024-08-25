Последняя неделя августа испытает волгоградцев жарой

В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется со зноя и отсутствия осадков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, дневные температуры составят до +33 градусов.

— В понедельник, 26 августа, по области сухо и днем до +30º, а в отдельных районах столбики термометров покажут +33º. Ветер восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью за окном +17...+22º, местами температура упадет до +12...+17º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 27 августа, осадки также маловероятны, ветер восточный 7-12 м/с. В ночные часы +17...+22º, местами +12...+17º. В послеобеденный период +25...+30º, а в отдельных районах до +33º.

В Волгограде в первые рабочие дни установится облачная с прояснениями погода.

— 26 августа в городе на Волге без существенных осадков. Ветер восточного направления 7-12 м/с. Ночью +18...+20º, днем +30...+32º, — добавили волгоградские прогнозисты. — 27 августа в областной столице будет сухо и тепло. Ветер восточный 7-12 м/с. Ночью +18...+20º, днем воздух прогреется до +30...+32º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 26 августа по 1 сентября будет облачно и без осадков. Небольшой дождь пройдет лишь в субботу.

Самыми теплыми днями последней августовской недели станут понедельник и вторник. Температура днем в эти сутки будет держаться на отметке в +31 градус. Небольшое похолодание наметится к воскресенью. Температура после обеда упадет до +26º, ночью всего +15º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»