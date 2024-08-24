Первая сотня школьников из Курской области готовится отправиться в Волгоград





В Курской области завершается формирование группы ребят, которых эвакуируют из приграничных районов в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», школьники будут размещены на площадке лагеря «Орлёнок».

- Здесь подготовлены места для 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 10 сопровождающих педагогов. Проживание, питание, обучение – бесплатно. Со 2 сентября курские школьники смогут начать обучение, - рассказали журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Курской области.

Отметим, по информации властей, срок пребывания ребят в Волгограде никак не ограничен, и принимающая сторона готова обеспечить школьников всем необходимым на протяжении нужного периода времени.