Царь Арбузный Полосатик открыл фестиваль в Камышине





Сегодня, 24 августа, стартовал ежегодный арбузный фестиваль в городе Камышин Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, торжественное открытие 16-го по счету фестиваля открыл символ праздника Царь Арбузный Полосатик.

В парке «Топольки» уже начали работать интерактивные площадки, фотозоны и выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства местных мастеров. Также у гостиничного комплекса «Опава» по улице Октябрьская, д.4 для гостей работает гастрономическая площадка.

Полную программу мероприятий вы сможете найти в нашей заметке. Напомним, в дни празднования будут перекрыты частично улицы для автотранспорта.

Фото: администрация Камышина