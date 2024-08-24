В Камышине из-за арбузного феста частично перекроют дороги





В городе Камышин Волгоградской области в дни проведения ежегодного арбузного фестиваля будут частично перекрыты дороги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию, ограничения продлятся с 24 по 25 августа.

Так, в первый день фестиваля с 9:00 и до 21:00 будет ограничено движение транспорта вдоль жилых домов № 23, 25 и 27 7-го микрорайона неподалеку от парка «Топольки».

25 августа с 16:00 до 22:00 будут перекрыты участки дорог по улицам:

- по ул. Советской в границах ул. Калинина – ул. Набережная;

- по ул. Набережной в границах ул. Лазарева – ул. Октябрьская;

- по ул. Октябрьской в границах ул. Гороховская - ул. Набережная.

Объезд будет осуществляться по улицам, не задействованным в праздничных мероприятиях.

Полную программу мероприятий вы сможете найти в нашей заметке.