Работы Пикассо и Гойи выставили для жителей Волгоградской области





В городе Волжском Волгоградской области состоялось открытие мирового выставочного проекта работ Пабло Пикассо и Франсиско Гойи под названием «Песок и кровь». Как сообщает V102.RU, посмотреть на картины великих испанских художников можно увидеть в городском выставочном зале им. Г. В. Черноскутова.

Проект выставки посвящен испанским традициям и корриде. Всего в экспозиции будет более 130 офортов и литографий художников, которые перенесут посетителей в жаркую Испанию с ее яркими эмоциями и традициями.





Выставка продлится до 20 октября этого года. Зал будет работать со среды по воскресенье с 9 утра до 6 вечера.

Фото: администрация Волжского