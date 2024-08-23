Волгоград 23 августа снова переименовали в Сталинград

Общество 23.08.2024 08:04
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23.08.2024 08:04
Сегодня, 23 августа, Волгоград снова стал Сталинградом. Как сообщает V102.RU, еще накануне вечером рабочие заменили дорожные указатели на въездах в город-герой.
Сегодняшнее переименование, но всего на один день, связано с памятной датой, когда вспоминают жертв бомбардировки Сталинграда фашистами.
Ежегодно Волгоград меняет название несколько раз. Так, с 2013 года Волгоград становится Сталинградом в День Победы - 9 Мая, в День памяти и скорби - 22 июня, в День окончания Второй мировой войны - 2 сентября, в День начала разгрома нацистов под Сталинградом - 19 ноября.
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