Общество

Волгоградцам поддадут зелени: власти выделили 12,6 млн рублей на благоустройство пр. Жукова

Общество 20.08.2024 12:37
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20.08.2024 12:37


В Дзержинском районе Волгограда власти готовятся приступить к благоустройству очередного участка проекта им. Маршала Жукова. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз мэрия планирует обновить зелёную зону, прилегающую к военному госпиталю.

Согласно проектно-сметной документации, благоустройству подлежит 500-метровый участок вдоль проезжей части, в границах ул. Карла Либкнехта и ул. Трехгорной, по направлению движения к центру города.

На первом этапе работ подрядчику предстоит спилить и выкорчевать многострадальные вязы, которые уже не раз прошли через омолаживающую обрезку. Однако пустовать зелёной зоне долго не придётся. Уже этой осенью, после завершения планировочных и подготовительных работ, здесь будут высажены 172 крымских сосны.

Главное требование к посадочному материалу – все деревья должны быть здоровыми, многолетними, высотой не менее 2 метров, с закрытой корневой системой.

Для ухода за зелёной зоной специалистам предстоит проложить поливочный водопровод, а также обустроить систему автоматизированного орошения.

Преобразится должна и пешеходная часть. Проектом предусмотрена замена старого бордюра и обустройство нового асфальтового покрытия тротуара.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 12,6 млн рублей. Исполнитель будет определён по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель. Благоустройство должно быть выполнено до 25 декабря 2024 года. Подрядчику также предстоит организовать гарантийное обслуживание территории в течение 36 месяцев после сдачи объекта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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