Отремонтированная крыша в Волгоградском областном краеведческом музее дала течь. Как сообщает V102.RU, помимо этой напасти вскрылись еще несколько неприятных дефектов, устранить которые потребовали с подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

Иск в арбитражный суд Волгоградской области подало ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» об обязании ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» (ООО «УФР ВГГС») за свой счет исполнить гарантийные обязательства и устранить дефекты ремонта. Сделать это нужно в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.

Отмечается, что в процессе эксплуатации здания музея после ремонта вскрылись существенные недостатки. Так, еще в марте 2022 года выездная комиссия зафиксировала, что в здании музея, расположенного на проспекте Ленина, 5а, течет крыша. С подрядчика требуют устранить течь и восстановить кровлю здания этого объекта культурного наследия регионального значения. Помимо крыши, ремонтников здания музея просят обязать устранить недостатки и восстановить стяжку балконов, элементы карниза и штукатурный слой фасада.

- Свои доводы истец мотивирует тем, что в результате гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, связанные с некачественным выполнением работ подрядчиком, в связи с чем истец просит произвести восстановительные работы по устранению обнаруженных недостатков, - говорится в материалах дела.

Госконтракт на выполнение комплекса работ по ремонту и реставрации здания культурного наследия регионального значения «Земская управа (Волгоградский областной краеведческий музей)» с ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» был заключен в мае 2018 года. Гарантийный срок истек в мае 2024 года. Еще два года назад подрядчику было направлено требование об устранении выявленных недостатков, но до настоящего времени они не выполнены.

Согласно решению суда, подрядчик должен устранить дефекты за свой счет. Если этого не произойдет, то ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» разрешено устранить недостатки с последующим взысканием расходов с подрядчика.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что за 40 миллионов рублей в областном краеведческом музее заменили окна, отремонтировали крышу, привели в порядок фундамент и обновили фасад. Заказчиком выступил комитет строительства Волгоградской области.

Отметим, что ранее ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» уже высказывались претензии по некачественному ремонту. Осенью 2021 года суд обязал этого подрядчика устранить дефекты на здании мясного корпуса МУП «Центральный рынок», которое потрескалось после ремонта. В июне 2024 года стало известно, что перед судом в Волгограде предстанет директор ООО «УФР ВГГС» по обвинению в злостном неисполнении вступивших в законную силу судебных постановлений, в том числе по ремонту многоквартирных домов. Ранее в отношении руководства этой организации было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты 12 работникам в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Фото из архива V102.RU