Общество

В Волгограде у областного краеведческого музея после капремонта потекла крыша

Общество 18.08.2024 15:08
0
18.08.2024 15:08


Отремонтированная крыша в Волгоградском областном краеведческом музее дала течь. Как сообщает V102.RU, помимо этой напасти вскрылись еще несколько неприятных дефектов, устранить которые потребовали с подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

Иск в арбитражный суд Волгоградской области подало ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» об обязании ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» (ООО «УФР ВГГС») за свой счет исполнить гарантийные обязательства и устранить дефекты ремонта. Сделать это нужно в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.

Отмечается, что в процессе эксплуатации здания музея после ремонта вскрылись существенные недостатки. Так, еще в марте 2022 года выездная комиссия зафиксировала, что в здании музея, расположенного на проспекте Ленина, 5а, течет крыша. С подрядчика требуют устранить течь и восстановить кровлю здания этого объекта культурного наследия регионального значения. Помимо крыши, ремонтников здания музея просят обязать устранить недостатки и восстановить стяжку балконов, элементы карниза и штукатурный слой фасада.

- Свои доводы истец мотивирует тем, что в результате гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, связанные с некачественным выполнением работ подрядчиком, в связи с чем истец просит произвести восстановительные работы по устранению обнаруженных недостатков, - говорится в материалах дела.

Госконтракт на выполнение комплекса работ по ремонту и реставрации здания культурного наследия регионального значения «Земская управа (Волгоградский областной краеведческий музей)» с ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» был заключен в мае 2018 года. Гарантийный срок истек в мае 2024 года. Еще два года назад подрядчику было направлено требование об устранении выявленных недостатков, но до настоящего времени они не выполнены. 

Согласно решению суда, подрядчик должен устранить дефекты за свой счет. Если этого не произойдет, то ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» разрешено устранить недостатки с последующим взысканием расходов с подрядчика.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что за 40 миллионов рублей в областном краеведческом музее заменили окна, отремонтировали крышу, привели в порядок фундамент и обновили фасад. Заказчиком выступил комитет строительства Волгоградской области.  

Отметим, что ранее ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» уже высказывались претензии по некачественному ремонту.  Осенью 2021 года суд обязал этого подрядчика устранить дефекты на здании мясного корпуса МУП «Центральный рынок», которое потрескалось после ремонта. В июне 2024 года стало известно, что перед судом в Волгограде предстанет директор ООО «УФР ВГГС» по обвинению в злостном неисполнении вступивших в законную силу судебных постановлений, в том числе по ремонту многоквартирных домов. Ранее в отношении руководства этой организации было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты  12 работникам в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года на общую сумму около 1,5 млн рублей. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.08.2024 19:45
Общество 18.08.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 18:07
Общество 18.08.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 16:54
Общество 18.08.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 14:06
Общество 18.08.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 10:07
Общество 18.08.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 09:04
Общество 18.08.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 08:01
Общество 18.08.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2024 07:30
Общество 18.08.2024 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 21:27
Общество 17.08.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 20:55
Общество 17.08.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 17:22
Общество 17.08.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 16:16
Общество 17.08.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 15:31
Общество 17.08.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 14:18
Общество 17.08.2024 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2024 14:01
Общество 17.08.2024 14:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
Редкую «Осетровую Луну» увидят волгоградцы ночью 19 августаСмотреть фотографии
18:07
Можно потерять не только деньги, но и жилье: рассказываем, как в ломбардах и их «двойниках» обманывают волгоградцевСмотреть фотографии
16:54
«Еле тащимся»: под Волгоградом образовалась автомобильная пробка в 5 кмСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде у областного краеведческого музея после капремонта потекла крышаСмотреть фотографии
14:06
В волгоградской торговой сети исчезли яйцаСмотреть фотографии
13:11
Бастрыкин затребовал доклад по делу об укушенном за лицо собакой школьникеСмотреть фотографии
11:42
Кто-то выкинул? В Волгограде в мусорной яме нашли автомобильСмотреть фотографии
11:11
Mercedes сбил 5-летнюю девочку на самокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Снова маски? Стоит ли бояться волгоградцам оспы обезьянСмотреть фотографии
10:07
«Здесь у них расправляются крылья»: как живет центр помощи для женщин, оставшихся без крыши над головойСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом увековечили память двух участников СВОСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде ищут пострадавшую в драке у кассы в магазине «Магнит у дома»Смотреть фотографии
08:01
Какие погодные сюрпризы принесет волгоградцам новая неделяСмотреть фотографии
07:30
Облкомдортранс отсудил 71 млн рублей за обрушенный мост в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
В Волгоград привезли десять хвостатых беженцев из КурскаСмотреть фотографии
20:55
Магия света и красок: в Волгограде открылась выставка художника-музыканта Глеба ВяткинаСмотреть фотографии
20:09
«Мышь не проскочит?»: Волгоградский облсуд вернул на работу уволенного главврачом инфекционистаСмотреть фотографии
19:48
Выживших в страшной аварии под Волгоградом выписали из ЦРБСмотреть фотографии
19:23
«Черную риэлторшу»-рецидивистку из Волжского осудили за обман клиентовСмотреть фотографии
18:30
В бизнес-центре Волжского вспыхнул пожарСмотреть фотографии
17:39
«В воде были машина и тело»: под Волгоградом 17-летний подросток на Ладе сбил насмерть женщинуСмотреть фотографии
17:22
«Привозной арбуз есть не стали. Не тот»: волгоградские бахчеводы собирают урожай после погодных катаклизмовСмотреть фотографии
16:16
Жара до +37 возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:31
Рубить или не рубить? Волгоградцев встревожил «массовый» спил деревьевСмотреть фотографии
14:59
Бастрыкин добивается возбуждения дела по аварийному дому под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде заблокировали выезд на «нулевку» у Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:01
Мортуарий на кладбище под Волгоградом внесут в госреестр объектов культурного наследияСмотреть фотографии
13:40
4-балльная магнитная буря испортит сон волгоградцам 17 августаСмотреть фотографии
12:48
В жутком ДТП под Волгоградом погибли два человека, двое в больницеСмотреть фотографии
12:30
В лобовом ДТП на трассе Москва-Волгоград пострадали троеСмотреть фотографии
 