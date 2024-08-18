В волгоградской торговой сети исчезли яйца

По словам представителя торговой сети, причиной проблем с поставками яиц стали мероприятия по проведению дезинфекции на Иловлинской птицефабрике.
- Поэтому привозят пока яиц мало – по одной-две коробки, их разбирают за час, - пояснили в администрации супермаркета.
При этом в супермаркете заверили, что ситуация скоро исправится и магазины снова завалят яйцами.
К слову, дефицита этого продукта питания в других торговых сетях Волгограда не наблюдается. Мало того, по данным Волгоградстата, яйца за последнюю неделю в регионе даже подешевели. Правда, ненамного – всего на 1,6% (92,44 рубля за десяток).