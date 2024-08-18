В волгоградской торговой сети исчезли яйца





В волгоградских магазинах «Пятерочка» вот уже несколько дней наблюдаются перебои с яйцами. Еще недавно в торговой сети предлагались на выбор яйца разного размера и цены, а теперь зачастую покупателей встречают абсолютно пустые полки, сообщает V102.RU. В волгоградских магазинах «Пятерочка» вот уже несколько дней наблюдаются перебои с яйцами. Еще недавно в торговой сети предлагались на выбор яйца разного размера и цены, а теперь зачастую покупателей встречают абсолютно пустые полки, сообщает V102.RU.

В одном из магазинов сотрудникам пришлось объясняться с рассерженными посетителями.По словам представителя торговой сети, причиной проблем с поставками яиц стали мероприятия по проведению дезинфекции на Иловлинской птицефабрике., - пояснили в администрации супермаркета.При этом в супермаркете заверили, что ситуация скоро исправится и магазины снова завалят яйцами.К слову, дефицита этого продукта питания в других торговых сетях Волгограда не наблюдается. Мало того, по данным Волгоградстата, яйца за последнюю неделю в регионе даже подешевели. Правда, ненамного – всего на 1,6% (92,44 рубля за десяток).