4-балльная магнитная буря испортит сон волгоградцам 17 августа

Общество 17.08.2024 13:40
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17.08.2024 13:40
Сегодня, 17 августа, ожидается очередная магнитная буря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, мощность колебаний магнитного поля составит чуть выше 3 баллов. Сохранится она до полудня, после немного снизится – с 16.00 до 19.00 прогнозируется около 2 баллов. Однако поздним вечером она усилится до 4 баллов.Магнитные бури грозят плохим самочувствием метеозависимым людям. Это явление также может вызвать бессонницу.
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