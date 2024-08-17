Общество

4-балльная магнитная буря испортит сон волгоградцам 17 августа

Общество 17.08.2024 13:40
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17.08.2024 13:40


Сегодня, 17 августа, ожидается очередная магнитная буря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на  прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, мощность колебаний магнитного поля составит чуть выше 3 баллов. Сохранится она до полудня, после немного снизится – с 16.00 до 19.00 прогнозируется около 2 баллов. Однако поздним вечером она усилится до 4 баллов.
Магнитные бури грозят плохим самочувствием метеозависимым людям. Это явление также может вызвать бессонницу.


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