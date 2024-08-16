Загадочно исчезнувшего в Питере волгоградского инженера нашли родственники

Бесследно исчезнувшего в Санкт-Петербурге уроженца Михайловки Волгоградской области Алексея М. нашли родственники, сообщает V102.RU.

— Сейчас Леша в больнице, куда планировал ложиться. Никуда на самом деле он не пропадал. Коллега просто очень сильно забеспокоился, но мы с сыном связались. Вчера вечером увидели публикацию, сегодня все выяснили, — рассказала мать инженера, представившаяся Валентиной.

Напомним, по словам коллеги переехавшего из Михайловки в Санкт-Петербург инженера, накануне своего исчезновения тот должен был забрать начисленную ему премию и впоследствии лечь на операцию.

Владимир Самарин заявлял, что с 15 июля об Алексее не было никаких новостей. Его телефон выключен, в соцсетях он не появлялся, зарплату не забирал, но и не увольнялся.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

