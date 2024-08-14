Бочаров рассказал о новом этапе модернизации очистных сооружений в Волгограде

Сегодня, 14 августа, губернатор Волгоградской области проводит выездное совещание по развитию ЖКХ на острове Голодный, где находятся городские очистные сооружения. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров рассказал о ходе работ по модернизации объектов водоотведения и рассказал о ближайших планах.

- Очистные были построены более 50 лет назад. За весь период эксплуатации ни разу ни капремонта, ни реконструкции не проводилось. Мы не имели и не имеем возможности остановить работу очистных. Поэтому модернизация проводится параллельно с приемом коммунального ресурса от семи районов город, - пояснил Бочаров. - В ходе проведения работ нам пришлось менять подходы к реализации этого проекта и оборудование, которое там было запланировано, из-за введенных незаконных ограничений. Это вызвало определенные сложности, но все реализуется в соответствии с планами: к концу 2024 года мы должны завершить все общестроительные работы. Следующий этап — строительство двух напорных коллекторов на острове Голодный. Идут подготовительные работы.

На речном острове, напомним, располагается ряд важнейших и уже реконструируемых объектов водоотведения, таких как напорный канализационный коллектор и сооружения биологической очистки сточных вод.

Ранее сообщалось, что основной целью строительства биочистки является улучшение экологической ситуации в акватории реки и снижение объема доли загрязненных сточных вод отводимых в Волгу. В целом модернизации очистных сооружений повысит надежность работы городской системы водоотведения и в 4 раза снизит негативное воздействие сточных вод на реку Волга.

Очистные сооружения Волгограда, расположенные на Голодном, принимают сточные воды от 7 районов города – Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского.

Фото: администрации Волгоградской области