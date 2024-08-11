Да разве в Волге еще можно поймать крупную рыбу? Скоро мы ее вообще будем видеть только на картинках. Такие громкие заявления вы, наверняка, слышали не раз. Однако и биологи, и заядлые рыбаки уверены — подобные разговоры хоть и не лишены смысла, но все же сильно преувеличены. В подтверждение своих слов удильщики со стажем не просто рассказали о самых впечатляющих уловах (на слово ведь могут и не поверить), но и показали выловленные трофеи. Подробнее — в материале V102.RU.

— Волга, практически черта города. Клева нет, но вдруг мне везёт! — вспоминает свою самую яркую рыбалку волгоградец Иван Гордеев. — Чувствую, что на крючке сидит кто-то очень крупный. У меня в руках спиннинг более легкого класса, поэтому вывожу рыбу достаточно долго. Вот, наконец, добыча у меня в руках — щука весом около 10 килограммов! Пока это мой личный рекорд. В наших реках и водоемах есть и более крупные виды. Самое главное — найти участок, где они находятся в этот момент. Все остальное зависит от мастерства рыбака и аппетита самой рыбы.





На фото: Иван Гордеев

Ни для кого не секрет, что об ухудшении экологической ситуации и снижении численности рыбы в последние годы говорят не только на профессиональных собраниях ихтиологов. Рыбаки, знающие самые клевые места региона, также признают — в реках и впрямь становится меньше «богатырей». Однако это вовсе не значит, что плотва или красноперки станут самой крупной добычей в садках волгоградцев.

— В последние годы крупной рыбы действительно становится меньше — и судака, и белого амура, и сазана. К примеру, тот же сом достигает приличных размеров в течение 30-40 лет, а ловят его каждый год. Ловят в большом количестве, — рассказывает президент общественной организации «Ассоциация рыболовного спорта» Николай Куриленко. — У нас в регионе много рыбаков, а ещё больше браконьеров. Конечно, культура любителей в последние годы значительно выросла. Раньше ведь было совершено нормальным явлением приезжать на природу на два-три дня, ставить сетки для 100% улова, а самому спокойно сидеть на берегу с удочкой. Сейчас такого почти не встретить. Но профессиональных браконьеров, которые этим живут и зарабатывают, меньше не становится. Это факт.





На фото: Николай Куриленко

За крупным уловом рыбакам совсем необязательно уезжать за сотни верст от города. По словам опытных мастеров, поймать свою удачу на крючок волгоградцы могут и в Волге, и в Дону, и в Ахтубе.

— Вопрос крупной добычи — вечная рыбацкая, охотничья и грибная тема. Люди мечтают о главном призе, хотят гордиться и хвастаться, — убежден известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. — В Волгоградской области многие виды рыб достигают значительных размеров. К примеру, под водой до сих пор можно увидеть огромных четырехметровых белуг, полутораметровых осетров. Правда, представители осетровых не могут рассматриваться как добыча, ибо их вылов запрещён. А вот из рыбы, доступной к любительскому лову, нужно назвать сома, растущего долгие годы и достигающего длины до трех метров. Толстолоб может вытягиваться практически до метра и при этом набирать солидный вес. За долгие годы до полутора-двух метров дорастает и щука. Кстати, она, как и сом, считается у рыбаков очень сильным противником. Крупного зверя удаётся выловить только после жесткой схватки.





Скажем честно: о крупном улове мечтает каждый рыбак. Даже тот, кто после очередного выезда скажет, что «сладкие» и хрустящие жареные окуни кажутся ему самой желанной добычей. Если же улов превосходит ожидания, азарт удильщиков растёт в геометрической прогрессии.

— Однажды я поймал сазана весом около 4 килограммов. Вываживал его минут 10-15, и все это время адреналин просто зашкаливал, — вспоминает Николай Куриленко. — Как говорится, время, проведённое на рыбалке, не идет в счет жизни. А, значит, мы будем жить долго и счастливо!





На фото: Илья Горбунков

— Раньше я вытаскивал только мелкую рыбу. Но однажды мне удалось поймать сазана на 4,8 килограмма! — ностальгирует волжанин Илья Горбунков. — Какие же эмоции доставил мне этот «богатырь»! Ради этих чувств я еду на рыбалку снова и снова. Кстати, не так давно мой напарник выудил белого амура на 8,5 килограммов. Мы слышали, что из Ахтубы уже доставали крупную рыбу, поэтому поехали именно туда. В тот день удача была на нашей стороне. После поклевки товарищ начал тянуть амура на себя, а тот тащил в противоположную от берега сторону. Битва длилась больше десяти минут, и все же победа осталась за нами. Со второй попытки мы, наконец, завели его в подсадок. Какая же это была радость!

К слову, многие рыбаки в прямом смысле встречались с волжскими «великанами» лицом к лицу.

— Я знаю официальную отчётность и своими глазами вижу реальное положение дел во время подводной охоты, — заключает Николай Онистратенко. — Могу признать, что далеко не все динозавры вымерли. Волга еще может по-настоящему удивить рыбаков!

Автор: Виктория Чумакова

Фото предоставлены героями публикации