Общество

В Волгограде к концу лета ни один пляж так и не прошёл проверку РПН

Общество 10.08.2024 07:30
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10.08.2024 07:30


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области подвели промежуточные итоги исследования качества воды на пляжах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на 8 августа ни одна зона отдыха так и не получила официальное санитарно-эпидемиологическое заключение. По информации специалистов, отобранные пробы не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

При этом для волгоградцев, которые на свой страх и риск всё же принимают водные процедуры, у РПН всё же есть и хорошая новость. С точки зрения активности паразитов, зоны купания безопасны для отдыхающих.

- Управлением продолжается мониторинг качества воды водных объектов и почв (песка) в местах купания населения, в том числе с целью контроля безопасности по паразитологическим показателям. Все исследованные пробы соответствуют гигиеническим нормам, - рассказали в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.

Также эксперты отметили, что на каждый случай заболеваний, связанных с паразитами, медики обязаны направить в надзорное ведомство экстренное извещение. На сегодняшний день такого рода тревожные сигналы, которые были связаны с купанием в водоёмах, в надзорное ведомство не поступали.

Напомним, ранее в начале июля 2024 года в ряде регионов, находящихся в верховьях Волги, отмечались случаи инфицирования купающихся церкариозом. Это острое паразитарное заболевание, во время которого кожные покровы поражаются личинками гельминтов-церкарий.

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