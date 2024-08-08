Из Волгограда в Курскую область направят гуманитарный конвой





Волгоградская область направит гуманитарную помощь жителям Курской области. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, перечень необходимых продуктов питания, техники и оборудования согласован с властями Курской области.

В ходе совещания Андрей Бочаров осудил преступные действия Вооруженных Сил Украины, в результате которых погибли мирные жители Курской области, а инфраструктуре граждан и региона нанесен серьезный ущерб.

– Волгоградская область оперативно связалась с руководством Курской области с целью оказания неотложной и последующей помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от террористической атаки правящего националистического и фашистского режима Украины против мирных жителей нашей страны, – рассказал волгоградский губернатор. – В настоящее время по согласованию с руководством Курской области мы приступили к формированию гуманитарного конвоя с необходимым объемом грузов: оборудованием, техникой, материалами, продуктами питания и товарами первой необходимости, которые планируем направить в приоритетном порядке на пострадавшие территории Курской области.

Участники совещания, в свою очередь, доложили о выполнении данных накануне губернатором поручений.