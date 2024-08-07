В Камышине суд обязал владельцев загаженной квартиры навести чистоту





Камышинский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования УК о приведении квартиры в соответствии с санитарными требованиями. Как сообщили V102.RU в суде, с иском в суд обратилось ООО «Лучший город», которое управляет домом №12 по ул. Краностроителей. Камышинский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования УК о приведении квартиры в соответствии с санитарными требованиями. Как сообщили V102.RU в суде, с иском в суд обратилось ООО «Лучший город», которое управляет домом №12 по ул. Краностроителей.

В июне 2023 года в УК поступила коллективная жалоба от жителей дома, возмущенных антисанитарией, полчищами тараканов, клопов и ужасным запахом в одной из квартир. Соседи неоднократно требовали от владельцев жилья провести дезинфекцию жилого помещения и наведения порядка, однако хозяева не обращали внимания на неудобства жильцов. После чего был составлен акт осмотра квартиры с участием хозяйки, в ходе которого факты ненадлежащего санитарного состояния жилища подтвердились. Представители УК зафиксировали грязь, тараканов, мух, мусор, бутылки, грязную посуду, наваленные вещи, хранящийся в мешках хлам, оборванные и грязные обои, паутину с насекомыми, залитый испражнениями животных туалет и зловонный запах.Суд установил, что владельцы квартиры не исполняют обязанности по содержанию жилья в надлежащем состоянии, используя его не по назначению, а для складирования хлама. В итоге хозяев обязали освободить жилье от мусора, провести дезинфекцию и дезинсекцию.Решение суда не вступило в законную силу.