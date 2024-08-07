Юниорки «Синары» попробовали «китайский самовар»

Гандболистки «Динамо-Синары» Арина Прокофьева и Валентина Минченко поучаствовали в двух выездных победах молодежной сборной России над соперницами из Китая в товарищеских матчах, сообщает V102.RU.

Наша команда прибыла в Поднебесную 1 августа, а уже спустя два дня состоялась первая контрольная игра в городе Чучжоу провинции Аньхой. Гостьи в стартовом поединке обыграли хозяек со счетом 29:24. Прокофьева заработала три очка, на счету Минченко оказался один заброшенный мяч. В повторной встрече, которая прошла накануне, 6 августа, россиянки закрепили успех, выиграв на этот раз более крупно — 33:23. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала экс-динамовка Варвара Сёмина, отметившаяся семью попаданиями. Минченко отличилась трижды, а Прокофьева однажды поразила ворота.

Отметим, что сборные России и Китая также проводили совместные тренировочные занятия и обменивались международным опытом. Кроме того, в выходной день, 4 августа, в перерыве между играми принимающая сторона провела для россиянок экскурсию в местные парк и торговый центр, а также был организован необычный ужин. Главный тренер нашей сборной Ольга Акопян в интервью пресс-службе Федерации гандбола России рассказала о культурной программе.



