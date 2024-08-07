Спорт

Юниорки «Синары» попробовали «китайский самовар»

Спорт 07.08.2024 14:11
0
07.08.2024 14:11


Гандболистки «Динамо-Синары» Арина Прокофьева и Валентина Минченко поучаствовали в двух выездных победах молодежной сборной России над соперницами из Китая в товарищеских матчах, сообщает V102.RU.

Наша команда прибыла в Поднебесную 1 августа, а уже спустя два дня состоялась первая контрольная игра в городе Чучжоу провинции Аньхой. Гостьи в стартовом поединке обыграли хозяек со счетом 29:24. Прокофьева заработала три очка, на счету Минченко оказался один заброшенный мяч. В повторной встрече, которая прошла накануне, 6 августа, россиянки закрепили успех, выиграв на этот раз более крупно — 33:23. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала экс-динамовка Варвара Сёмина, отметившаяся семью попаданиями. Минченко отличилась трижды, а Прокофьева однажды поразила ворота.

Отметим, что сборные России и Китая также проводили совместные тренировочные занятия и обменивались международным опытом. Кроме того, в выходной день, 4 августа, в перерыве между играми принимающая сторона провела для россиянок экскурсию в местные парк и торговый центр, а также был организован необычный ужин. Главный тренер нашей сборной Ольга Акопян в интервью пресс-службе Федерации гандбола России рассказала о культурной программе.


– В первой половине дня команда посетила местный парк. Он очень красивый, но весь его обойти не удалось. Для этого нужно гораздо больше времени и не такая жаркая погода. Во второй половине дня нас свозили в торговый центр и супермаркет. Вечером накрыли необычный ужин. Суть его состояла в том, что в центре стола стояла кастрюля, которая была разделена на две части. В ней кипело два разных вида бульона острый и неострый, а на столе были поданы различные виды мяса – фрикадельки, креветки и другие морепродукты, а также разные овощи и лапша. Каждый мог сварить себе то, что ему больше приглянулось и поимпровизировать в выборе блюда (такой способ приготовления пищи называют еще хого или китайским самоваром - прим. ред. V102.RU). Хочется отметить принимающую сторону. Коллеги из Китая очень хорошо нас принимают, ни в чем не отказывают и во всем помогают. Спасибо им большое за гостеприимство! – заявила специалист.

Отметим, что основной состав «Динамо-Синары» уже приступил к тренировкам в Волгограде. Клубные представительницы в главной сборной России Екатерина Долматова и Софья Васильева, которые в эти дни проводят сбор в Сочи с национальной командой, отправятся в расположение динамовского коллектива 10 августа. 

Фото: федерация гандбола России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.08.2024 09:50
Спорт 07.08.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2024 21:18
Спорт 05.08.2024 21:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2024 17:50
Спорт 05.08.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2024 12:19
Спорт 05.08.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2024 06:59
Спорт 05.08.2024 06:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2024 20:45
Спорт 04.08.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2024 15:45
Спорт 04.08.2024 15:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2024 21:41
Спорт 03.08.2024 21:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2024 21:25
Спорт 03.08.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2024 14:27
Спорт 03.08.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2024 10:51
Спорт 03.08.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2024 07:26
Спорт 03.08.2024 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2024 20:33
Спорт 01.08.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2024 13:58
Спорт 01.08.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2024 09:11
Спорт 01.08.2024 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
«Потеряла связь с реальностью»: боец СВО из Волгограда обвинил жену в насилии над детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Бочаров: Волгоградская область готова оказать помощь жителям Курской областиСмотреть фотографии
17:24
Путин высказался о привлечении бойцов СВО к воспитанию молодежиСмотреть фотографии
17:24
ВТЗ выпустил в водоемы региона мальков русского осетраСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде тушат залежи мусора в районе ВгТЗСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде реанимируют 46-летний чешский трамвайСмотреть фотографии
16:04
В селе Волгоградской области ураган снес кровли в 63 домахСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде экстренные службы отработали действия на случай обрушения подъезда в МКДСмотреть фотографии
15:43
В Волжском тепловые сети готовят к отопительному сезонуСмотреть фотографии
15:27
Свыше 4 тыс. кандидатов в депутаты и главы поселений зарегистрировано в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы накопили в банках почти полтриллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
На ул. Калинина в Волгограде рабочие приступили к сварке на водоводеСмотреть фотографии
14:58
«Понял, что едет по встречке»: астраханец из разбившегося под Волгоградом автобуса рассказал о столкновении с грузовикомСмотреть фотографии
14:31
МЧС предупредило волгоградцев о надвигающемся шторме с ливнями и грозамиСмотреть фотографии
14:11
Юниорки «Синары» попробовали «китайский самовар»Смотреть фотографии
13:28
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде МКД на Семи ветрах войдут в отопительный сезон с обновлённой котельнойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Волгограде ограничили движение по ул. Калинина из-за земляных работСмотреть фотографии
12:34
Троих пострадавших в ДТП с автобусом переводят в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:31
Микрорайоны будущего. Дизайнер с помощью нейросети создал портреты жителей новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области три человека заболели лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
12:15
«Грузовик был на нашей стороне»: перевозчик показал данные ГЛОНАСС с места ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
ИКВО вычеркнула из списка кандидата в депутаты облдумыСмотреть фотографии
11:38
У пассажира из Стамбула в аэропорту Волгограда нашли запрещенный табакСмотреть фотографии
11:35
Полиция разбирается в массовой драке саратовцев из-за ребенкаСмотреть фотографии
11:06
Среди пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Волгоградской области – 7 астраханцевСмотреть фотографии
10:51
Лучше меньше, но правильно: Бочаров в Камышине указал на недочеты при ремонте школыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
В Волгограде на мизер подешевела вторичкаСмотреть фотографии
10:24
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом в Михайловке: все, что известно к этой минутеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
В СК озвучили первые данные проверки смертельного ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
 