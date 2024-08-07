Общество

В Волгограде МКД на Семи ветрах войдут в отопительный сезон с обновлённой котельной

Общество 07.08.2024 13:01
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07.08.2024 13:01


В Дзержинском районе Волгограда продолжаются работы по подготовке коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабное обновление охватило котельную 133-го квартала на территории Семи ветров. Здесь «Концессии теплоснабжения» производят установку современных котлов.



- Сегодня на объекте продолжаются работы по установке нового оборудования. Подрядной организацией монтируются два отечественных котла КВ-ГМ-6,5-150, каждый из которых мощностью 6,5 Гкал, что позволит с лихвой покрыть потребности прилегающего жилого массива, - рассказал заместитель начальника энергорайона №4 «Концессии теплоснабжения» Сергей Романовский.


По словам коммунальщиков, котельная была возведена несколько десятилетий назад, одновременно с панельными девятиэтажками, однако капитально ни разу не ремонтировалась и давно нуждалась во внимании специалистов.

- В рамках договора с «Концессией теплоснабжения» наша организация проводит работы по замене двух котлов в котельной 133-го квартала. На первом этапе мы произвели демонтаж трубной части котла, после чего приступили к монтажу нового оборудования. Работы идут параллельно на обоих установках. На текущий момент нами завершена установка конвективной части, производится обвязка одного из котлов, - отметил начальник котельного участка подрядной организации Александр Маликов.

После завершения сборки специалистам предстоит провести опрессовку системы. Убедившись в качестве всех соединений, специалисты смогут приступить к пуско-наладочным работам.



По словам коммунальщиков, им пришлось работать в довольно стеснённых условиях. Котельная находится внутри плотной многоквартирной жилой застройки, из-за чего был осложнён подвоз материалов. Кроме того, само здание котельной довольно компактно, из-за чего монтаж котлов потребовал от сотрудников подрядной организации недюжей смекалки.


- Но это всё мелочи, – смеются рабочие, собирающие котёл. По их словам, они занимаются обновлением котельных в Волгограде уже 21 год, и за это время удавалось успешно реализовывать и куда более сложные проекты, к примеру, по замене котлов размером с двухэтажный дом.

Энтузиазм исполнителей разделяет и представитель заказчика.

- Все работы идут строго по графику. Уверен, оценить новое качество и стабильность коммунального ресурса жители близлежащих домов смогут уже этой осенью, со стартом нового отопительного сезона, - подчеркнул Сергей Романовский.

Отметим, все работы на котельной 133-го квартала производятся без приостановки горячего водоснабжения потребителей. Коммунальный ресурс поставляется в жилой массив от находящейся поблизости котельной ТГК.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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