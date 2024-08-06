Общество

Пропавшего на вокзале буйного краснодарца нашли в Волгограде

Общество 06.08.2024 14:31
0
06.08.2024 14:31


В Волгограде разыскали пропавшего 4 августа пассажира поезда Чита — Адлер, которого сняли с рейса за хулиганское поведение, после чего он пропал на ж/д вокзале.  

— Сейчас жителя Краснодарского края опрашивает полиция. Ничего криминального с пропавшим за эти два дня не произошло. Он уже созвонился со своей сестрой, — рассказал собственный источник «Высоты 102». 

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу журналистам информагентства информацию о прекращении розыска подтвердили, пояснив, что 4 августа в транспортную полицию поступило сообщение, что один из пассажиров поезда направления Чита — Адлер нарушает общественный порядок. 

— Прибывшие сотрудники установили, что молодой человек курил в тамбуре и разбил стекло. Нарушителя сняли с поезда, доставили в дежурную часть, где на него составили два административных протокола за мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Затем мужчину отпустили, он самостоятельно покинул территорию вокзала. После обращения родственников, которые пояснили, что он так и не вышел на связь, была организована проверка. В территориальные органы внутренних дел были направлены соответствующие ориентировки на розыск, уточнили полицейские. 

Известно, что пропавший Владимир Шамсутдинов направлялся на поезде домой в Краснодарский край. 

Напомним, исчезнувшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской области. В Волгограде продолжают поиски пропавшего при странных обстоятельствах астраханца с инсультом. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.08.2024 15:23
Общество 06.08.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2024 12:13
Общество 06.08.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2024 10:02
Общество 06.08.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2024 09:54
Общество 06.08.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2024 09:17 Реклама
Общество 06.08.2024 09:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.08.2024 09:12
Общество 06.08.2024 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2024 08:10
Общество 06.08.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2024 07:24
Общество 06.08.2024 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 20:47
Общество 05.08.2024 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 20:21
Общество 05.08.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 19:29
Общество 05.08.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 18:49
Общество 05.08.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 17:06
Общество 05.08.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 16:30
Общество 05.08.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2024 14:53
Общество 05.08.2024 14:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:23
Города, корабли и дивизии: волгоградский музей расскажет истории кавалеров ордена Красного ЗнамениСмотреть фотографии
15:13
Эксперты билайн рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенниковСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:54
В Волгограде распространителю детского порно дали 4 года тюрьмыСмотреть фотографии
14:31
Пропавшего на вокзале буйного краснодарца нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:07
МегаФон внедрил искусственный интеллект в работу с персоналомСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде за падение инженера с 3-метровой высоты осудят его начальникаСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде отменили комиссии при оплате ЖКУ для определенной категории гражданСмотреть фотографии
12:13
Пропавшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской областиСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области обсудили экономику будущегоСмотреть фотографии
11:50
В Котово мужчина кувалдой разнес в щепки автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Житель села Волгоградской области пропал вместе с автомобилемСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде обжаловали приговор детоубийцы АккубековойСмотреть фотографии
10:26
В Калачевском районе скончался пассажир легковушки, улетевшей в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец восстановился на работеСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом мигрант устроил пьяную поножовщинуСмотреть фотографии
09:54
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Полис ОМС для студентов: эксперты страховой компании дали памятку для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде из-за утреннего тумана не смогли принять самолет из ЧелябинскаСмотреть фотографии
09:00
УФСБ: в Волгограде офицер запаса планировал сдаться в плен ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
Мошенники во второй раз оставили без всего волгоградского пенсионераСмотреть фотографии
08:10
В августе в Волгограде родилось рекордное количество детейСмотреть фотографии
07:24
Ученый оценил влияние двух мощных вспышек на Солнце. Что ждет метеозависимых?Смотреть фотографии
21:18
Не везет, так не везет: регбисты «Ротора» проиграли вслед за футболистамиСмотреть фотографии
20:47
Волгоградцев напугал звук мощного хлопка: видеоСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде при странных обстоятельствах пропал астраханец с инсультомСмотреть фотографии
19:29
Очередной лихой заезд на кресле в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографии
18:49
На Волгоград обрушился обещанный шторм с проливным дождемСмотреть фотографии
18:46
Халява кончилась: где и за сколько можно будет припарковать автомобиль в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:50
Кирилл Донцов из «Ротора» перешел в «Зенит-2»Смотреть фотографии
 