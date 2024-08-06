Пропавшего на вокзале буйного краснодарца нашли в Волгограде

В Волгограде разыскали пропавшего 4 августа пассажира поезда Чита — Адлер, которого сняли с рейса за хулиганское поведение, после чего он пропал на ж/д вокзале.

— Сейчас жителя Краснодарского края опрашивает полиция. Ничего криминального с пропавшим за эти два дня не произошло. Он уже созвонился со своей сестрой, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу журналистам информагентства информацию о прекращении розыска подтвердили, пояснив, что 4 августа в транспортную полицию поступило сообщение, что один из пассажиров поезда направления Чита — Адлер нарушает общественный порядок.

— Прибывшие сотрудники установили, что молодой человек курил в тамбуре и разбил стекло. Нарушителя сняли с поезда, доставили в дежурную часть, где на него составили два административных протокола за мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Затем мужчину отпустили, он самостоятельно покинул территорию вокзала. После обращения родственников, которые пояснили, что он так и не вышел на связь, была организована проверка. В территориальные органы внутренних дел были направлены соответствующие ориентировки на розыск, — уточнили полицейские.

Известно, что пропавший Владимир Шамсутдинов направлялся на поезде домой в Краснодарский край.

Напомним, исчезнувшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской области. В Волгограде продолжают поиски пропавшего при странных обстоятельствах астраханца с инсультом.