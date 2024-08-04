Аварийные бригады приступили к ликвидации порыва на не отремонтированном участке водовода Филино-Котово, который обеспечивает водой город Котово в Волгоградской области, передает V102.RU.





- В 10.30 приступили к работам. Задействовано 4 единицы спецтехники техники. На месте порыва находятся глава района Олег Кузьмин и глава города Наталья Ефимченко, - сообщает Telegram-канал Единого портала ЖКХ администрации Котово и Котовского района.

По предварительным данным, без воды остался не весь город Котово. Информация уточняется.





Ранее глава района Олег Кузьмин сообщил, что подача воды на город Котово остановлена в 8.00 в связи с порывом на старом участке водовода в Даниловском районе, в 5 км от хутора Филин.

По его словам, подвоз воды в городе будет организован по заявкам жителей.

В администрации пояснили, что общая длина водовода Филино-Котово составляет 37 км, из которых отремонтировано только 12 км. Остается заменить 25 км трубы, на которой происходят аварийные ситуации.

Фото, видео: Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района / t.me