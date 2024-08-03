«Мы все сгорим?»: огненный эмодзи от УК получила жительница аварийного дома в Волгограде

Жительница аварийного дома №30 по ул. Саушинская в Красноармейском районе Волгограда не на шутку напугана перепиской, которую она вела с представителями УК после происшествия, случившегося 30 июля, когда с фасада дома обвалилась часть кирпичей и штукатурки. В результате накренился и кондиционер, установленный на фасаде рядом с комнатой одной из жительниц дома Олеси, из-за упавших на него обломков. Женщина обратилась в УК с просьбой закрепить сплит-систему, чтобы она, не дай Бог, не рухнула и не причинила кому-то вред.
- В УК мне пообещали, что пришлют мастера, который посмотрит кондиционер. Это же не по моей вине все произошло. Но прошло несколько дней, представитель УК Александр на связь не выходил, и никто так и не пришел. Тогда я обратилась в администрацию Красноармейского района, где посоветовали направить жалобу в госжилинспекцию. Я так и сделала, - поведала волгоградка.
Однако после этого женщина получила в мессенджере на свое сообщение странный ответ.
- Мне написали – «Больше жалоб пиши». А дальше – «Будет» и… четыре значка огня. Как я поняла, мне угрожают пожаром? Я до сих пор пребываю в шоке, как и моя семья, - продолжила волгоградка.
Корреспонденту V102.RU удалось связаться с представителем УК «Русский дом» Александром, от имени которого и пришло странное сообщение Олесе.
- Я на больничном, отвечать на звонки не мог. Мы проведем проверку, на каком основании жительница дома установила кондиционер на стене. Дом аварийный, он весь в дырах. Насколько мы знаем, общее собрание жильцов по этому поводу не проводилось, разрешения ей не выдавалось. Возможно, из-за этого и обрушилась кладка, - заявил Александр, который не стал комментировать свое послание Олесе.
Также собеседник информагентства пояснил, что сейчас очень сложно найти мастера по кондиционерам в связи с высоким спросом на эти услуги из-за жаркой погоды.
Напоследок Александр и вовсе раздраженно заявил, что его управляющая компания намерена отказаться от проблемного дома.
Напомним
, дом №30 по ул. Саушинской попал в поле зрения главы СК РФ Александра Бастрыкина после пожара, который произошел в аварийной общаге в апреле этого года. Одна из жительниц пожаловалась в федеральное ведомство на бездействие чиновников, которые бросили людей на произвол судьбы. Следователи начали проверку.
Фото и скриншот читателей V102.RU