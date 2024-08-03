«Мы все сгорим?»: огненный эмодзи от УК получила жительница аварийного дома в Волгограде

Жительница аварийного дома №30 по ул. Саушинская в Красноармейском районе Волгограда не на шутку напугана перепиской, которую она вела с представителями УК после происшествия, случившегося 30 июля, когда с фасада дома обвалилась часть кирпичей и штукатурки. В результате накренился и кондиционер, установленный на фасаде рядом с комнатой одной из жительниц дома Олеси, из-за упавших на него обломков. Женщина обратилась в УК с просьбой закрепить сплит-систему, чтобы она, не дай Бог, не рухнула и не причинила кому-то вред.