Общество

«Мы все сгорим?»: огненный эмодзи от УК получила жительница аварийного дома в Волгограде

Общество 03.08.2024 18:32
0
03.08.2024 18:32


Жительница аварийного дома №30 по ул. Саушинская в Красноармейском районе Волгограда не на шутку напугана перепиской, которую она вела с представителями УК после происшествия, случившегося 30 июля, когда с фасада дома обвалилась часть кирпичей и штукатурки. В результате накренился и кондиционер, установленный на фасаде рядом с комнатой одной из жительниц дома Олеси, из-за упавших на него обломков. Женщина обратилась в УК с просьбой закрепить сплит-систему, чтобы она, не дай Бог, не рухнула и не причинила кому-то вред.
- В УК мне пообещали, что пришлют мастера, который посмотрит кондиционер. Это же не по моей вине все произошло. Но прошло несколько дней, представитель УК Александр на связь не выходил,  и никто так и не пришел. Тогда я обратилась в администрацию Красноармейского района, где посоветовали направить жалобу в госжилинспекцию. Я так и сделала, - поведала волгоградка.

Однако после этого женщина получила в мессенджере на свое сообщение странный ответ.
- Мне написали – «Больше жалоб пиши». А дальше – «Будет» и… четыре значка огня. Как я поняла, мне угрожают пожаром? Я до сих пор пребываю в шоке, как и моя семья, - продолжила волгоградка.
Корреспонденту V102.RU удалось связаться с представителем УК «Русский дом» Александром, от имени которого и пришло странное сообщение Олесе.
- Я на больничном, отвечать на звонки не мог. Мы проведем проверку, на каком основании жительница дома установила кондиционер на стене. Дом аварийный, он весь в дырах. Насколько мы знаем, общее собрание жильцов по этому поводу не проводилось, разрешения ей не выдавалось. Возможно, из-за этого и обрушилась кладка, - заявил Александр, который не стал комментировать свое послание Олесе.
Также собеседник информагентства пояснил, что сейчас очень сложно найти мастера по кондиционерам в связи с высоким спросом на эти услуги из-за жаркой погоды.
Напоследок Александр  и вовсе раздраженно заявил, что его управляющая компания намерена отказаться от проблемного дома.
Напомним, дом №30 по ул. Саушинской попал в поле зрения главы СК РФ Александра Бастрыкина после пожара, который произошел в аварийной общаге в апреле этого года. Одна из жительниц пожаловалась в федеральное ведомство на бездействие чиновников, которые бросили людей на произвол судьбы. Следователи начали проверку.
Фото и скриншот читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.08.2024 19:05
Общество 03.08.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 17:54
Общество 03.08.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 14:58
Общество 03.08.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 13:24
Общество 03.08.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 12:59
Общество 03.08.2024 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 12:07
Общество 03.08.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 11:46
Общество 03.08.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 11:23
Общество 03.08.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 09:00
Общество 03.08.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 08:21
Общество 03.08.2024 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 21:20
Общество 02.08.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 20:40
Общество 02.08.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 19:35
Общество 02.08.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 18:51
Общество 02.08.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 17:41
Общество 02.08.2024 17:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
В ЦПКиО Волгограда китайцы опробовали экстрим-аттракцион «Седьмое небо»Смотреть фотографии
18:32
«Мы все сгорим?»: огненный эмодзи от УК получила жительница аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
«Я сразу сказал родителям, что мы со всем справимся»: как живёт школьник, потерявший руку в страшной аварии на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
В Волгограде эвакуировали посетителей гипермаркета «Столплит Хоум»Смотреть фотографии
16:01
Выбор есть? Под Волгоградом самовыдвиженец обвинил районный ТИК в крючкотворствеСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде «оживили» и охладили старый троллейбусСмотреть фотографии
14:27
Валерий Ванин: Хотим провести в Волгограде ретро-матч «Ротора» и «Текстильщика»Смотреть фотографии
13:24
В Камышине похоронили погибшего на СВО рабочего Дмитрия ПоздняковаСмотреть фотографии
12:59
С 5 августа в Волгоградской области зарядят дождиСмотреть фотографии
12:07
Бывший сотрудник УФСИН из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде простятся с молодежным лидером Екатериной МарченкоСмотреть фотографии
11:23
«Перца и лука больше нет»: озвучен масштаб ущерба плантациям под Волгоградом после градаСмотреть фотографии
10:51
Розоволосая волгоградка Дудакова в ОАЭ показала российский флаг перед боемСмотреть фотографии
10:34
Росстат отрапортовал о новом росте средней зарплаты волгоградцев до 58985 рублейСмотреть фотографии
09:57
Волгоградец на электровелосипеде врезался в деревоСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде скончалась тренер по волейболу Лариса КарповаСмотреть фотографии
08:21
В Волжском нашелся пропавший 2 недели назад 40-летний пенсионерСмотреть фотографии
07:48
Волгоградские врачи выходили малыша с редким синдромомСмотреть фотографии
07:26
Женщина выйдет на поле в матче «Ротора» и «Нефтехимика»Смотреть фотографии
21:20
Всероссийский конкурс наставников в Волгограде проведут за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:40
Слова Лебедева о «Родине-матери» приняли на штыки волгоградские ветераныСмотреть фотографии
20:00
«Туристам перечисляют сухие факты, а они просто спят». Краевед Сергей Иванов в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:35
В Волжском по требованию Роспотребнадзора закрыли единственный официальный пляжСмотреть фотографии
19:19
Обнаглели: в Волгограде «серые» ассенизаторы залили отходами двор детской инфекционной больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Главного по строительству храмов назначили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде душительницу Ахметову заставят поработать на государствоСмотреть фотографии
18:27
Полсотни отцов и матерей участников СВО идут на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде «крылатая пехота» отметила день ВДВ: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В Волгоградской области сотрудникам госучреждений доплатят за выполнение особых задачСмотреть фотографии
17:21
Главу Волгоградстата наградили медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью»Смотреть фотографии
 