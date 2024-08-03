Бывший сотрудник УФСИН из Волгоградской области погиб на СВО





5 августа в Урюпинске простятся с Сергеем Самойловым, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, младший сержант был мобилизован в сентябре 2022 года, служил в штурмовой роте мотострелкового батальона. 5 августа в Урюпинске простятся с Сергеем Самойловым, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, младший сержант был мобилизован в сентябре 2022 года, служил в штурмовой роте мотострелкового батальона.

Сергей родился в Урюпинске, учился в средней школе № 7. Отслужил срочную службу в армии, поле чего работал более 10 лет в учреждении по исполнению наказаний, затем в Урюпинском агропромышленном колледже.Организованный, собранный, смелый, мужественный - урюпинец сразу доказал свою боеспособность, имел боевые награды, нес службу на одном из самых сложных направлений в Запорожской области. Погиб 28 июля 2024 года в Работино при выполнении боевого задания. Воину было 33 года. У него остались родители, жена.5 августа состоится отпевание в Покровском храме и траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Сергея Самойлова в хуторе Попов.Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким.