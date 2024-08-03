Общество

Бывший сотрудник УФСИН из Волгоградской области погиб на СВО

Общество 03.08.2024 12:07
0
03.08.2024 12:07


5 августа в Урюпинске простятся с Сергеем Самойловым, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, младший сержант был мобилизован в сентябре 2022 года, служил в штурмовой роте мотострелкового батальона.
Сергей родился в Урюпинске, учился в средней школе № 7. Отслужил срочную службу в армии, поле чего работал более 10 лет в учреждении по исполнению наказаний, затем в Урюпинском агропромышленном колледже.
Организованный, собранный, смелый, мужественный - урюпинец сразу доказал свою боеспособность, имел боевые награды, нес службу на одном из самых сложных направлений в Запорожской области. Погиб 28 июля 2024 года в Работино при выполнении боевого задания. Воину было 33 года. У него остались родители, жена.
5 августа состоится отпевание в Покровском храме и траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Сергея Самойлова в хуторе Попов.
Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Фото администрация Урюпинска t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.08.2024 14:58
Общество 03.08.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 13:24
Общество 03.08.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 12:59
Общество 03.08.2024 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 11:46
Общество 03.08.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 11:23
Общество 03.08.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 09:00
Общество 03.08.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2024 08:21
Общество 03.08.2024 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 21:20
Общество 02.08.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 20:40
Общество 02.08.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 19:35
Общество 02.08.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 18:51
Общество 02.08.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 17:41
Общество 02.08.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 17:34
Общество 02.08.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 17:21
Общество 02.08.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 17:02
Общество 02.08.2024 17:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:58
В Волгограде «оживили» и охладили старый троллейбусСмотреть фотографии
14:27
Валерий Ванин: Хотим провести в Волгограде ретро-матч «Ротора» и «Текстильщика»Смотреть фотографии
13:24
В Камышине похоронили погибшего на СВО рабочего Дмитрия ПоздняковаСмотреть фотографии
12:59
С 5 августа в Волгоградской области зарядят дождиСмотреть фотографии
12:07
Бывший сотрудник УФСИН из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде простятся с молодежым лидером Екатериной МарченкоСмотреть фотографии
11:23
«Перца и лука больше нет»: озвучен масштаб ущерба плантациям под Волгоградом после градаСмотреть фотографии
10:51
Розоволосая волгоградка Дудакова в ОАЭ показала российский флаг перед боемСмотреть фотографии
10:34
Росстат отрапортовал о новом росте средней зарплаты волгоградцев до 58985 рублейСмотреть фотографии
09:57
Волгоградец на электровелосипеде врезался в деревоСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде скончалась тренер по волейболу Лариса КарповаСмотреть фотографии
08:21
В Волжском нашелся пропавший 2 недели назад 40-летний пенсионерСмотреть фотографии
07:48
Волгоградские врачи выходили малыша с редким синдромомСмотреть фотографии
07:26
Женщина выйдет на поле в матче «Ротора» и «Нефтехимика»Смотреть фотографии
21:20
Всероссийский конкурс наставников в Волгограде проведут за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:40
Слова Лебедева о «Родине-матери» приняли на штыки волгоградские ветераныСмотреть фотографии
20:00
«Туристам перечисляют сухие факты, а они просто спят». Краевед Сергей Иванов в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:35
В Волжском по требованию Роспотребнадзора закрыли единственный официальный пляжСмотреть фотографии
19:19
Обнаглели: в Волгограде «серые» ассенизаторы залили отходами двор детской инфекционной больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Главного по строительству храмов назначили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде душительницу Ахметову заставят поработать на государствоСмотреть фотографии
18:27
Полсотни отцов и матерей участников СВО идут на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде «крылатая пехота» отметила день ВДВ: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В Волгоградской области сотрудникам госучреждений доплатят за выполнение особых задачСмотреть фотографии
17:21
Главу Волгоградстата наградили медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью»Смотреть фотографии
17:09
В Волгограде по неизвестной причине эвакуируют ТРК «Акварель»Смотреть фотографии
17:02
В Волгоградской области простились с участником СВО Максимом КоробковымСмотреть фотографии
16:08
Река в Волгоградской области окрасилась в цвет «Барби»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Полиция задержала волгоградца, устроившего взрыв во дворе домаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
В Камышине открыли памятные плиты трем Героям РоссииСмотреть фотографии
 