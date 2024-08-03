Бывший сотрудник УФСИН из Волгоградской области погиб на СВО

Организованный, собранный, смелый, мужественный - урюпинец сразу доказал свою боеспособность, имел боевые награды, нес службу на одном из самых сложных направлений в Запорожской области. Погиб 28 июля 2024 года в Работино при выполнении боевого задания. Воину было 33 года. У него остались родители, жена. 5 августа состоится отпевание в Покровском храме и траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Сергея Самойлова в хуторе Попов. Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Фото администрация Урюпинска t.me