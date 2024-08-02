В Волгограде «крылатая пехота» отметила день ВДВ: видеорепортаж «Высоты 102»

«Никто, кроме нас» и «Слава ВДВ!». Именно так приветствовали друг друга с утра в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда крепкие мужчины в тельняшках и голубых беретах. Около бюста без преувеличения родного отца для всех десантников – Героя Советского Союза Василия Маргелова – собрались десятки «крылатых пехотинцев», чтобы отдать дань памяти и уважения.

Попасть в элитные войска может далеко не каждый. При отборе особо внимание уделяют личным качествам будущих кандидатов, психоэмоциональной устойчивости и отменному здоровью.

– У меня с детства было желание служить в ВДВ, можно сказать – мечта. Усиленно занимался спортом. Сейчас здесь со мной двое сыновей, они курсанты школы № 9 Волжского Юрия Харламова. Старшему сегодня доверили нести знамя, – рассказал один из десантников, представившийся Олегом.





По традиции торжественные мероприятия по случая 94-й годовщины образования ВДВ начали с построения, выноса российского триколора и флага воздушно-десантных войск. После небольшого митинга десантники возложили алые гвоздики к бюсту Маргелова и проследовали через Аллею ВДВ с именами погибших героев к ДК, где для них приготовили показательные выступления воспитанники патриотического центра «Витязь». Среди собравшихся оказались и бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции.

– Срочную службу я проходил давно и как бы отношения к ВДВ не имел. Это я уже потом в 2006 году ушел на контракт, попал в наш знаменитый, кто знает – 68-й разведбат – его еще называют «рохлинским». Прослужил полностью до его ликвидации. Его полностью упразднили, знамя было сдано в музей. Затем продолжил службу по контракту в разведке. И крайний контракт был заключен в 255-м мотострелковом нашем батальоне волгоградском. 24 февраля мы первые через Крым заходили на Украину, чтобы, как говорится, принудить их к миру. Фашизм не должен распространяться, мне кажется, на любой территории, он должен быть пресечен, – считает десантник Александр.









По словам офицера, в извечном споре кто круче — десантники, морпехи или ГРУ — побеждает тот, у кого лучше подготовка:

– Круче будет тот, кто не филонил, проливал пот и даже кровь. Еще до срочной службы в армии я стремился попасть в ВДВ, потому что там всегда была подготовка, там лучшие. Моя мечта сбылась. Всех десантников с праздником. Слава ВДВ. Как говорится, никто кроме нас.









Сегодня в парке Гагарина можно было заметить не только представителей старшего поколения, но и много молодежи, которая бережно хранит традиции боевого братства.

– Прыжок с ИЛ-76, наверное, самое запоминающееся, что может происходить вообще за службу. Совершить прыжок можно и на гражданке, с Ан-2 прыгают, а вот незабываемое боевое десантирование – только в ВДВ, – рассказал еще один десантник, демобилизовавшийся в 2020-м после года срочной службы.





Традиционно в парке Гагарина сегодня можно было встретить целые семьи в тельняшках и беретах, а кто-то привел с собой даже четвероногих компаньонов. И если представители старшего поколения предпочитают отмечать праздник в более тесном кругу, то молодежь отправится на Центральную набережную, где из каждой машине с флагами ВДВ будет доноситься легендарное «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам…»

























































































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»