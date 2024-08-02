Всероссийский конкурс наставников в Волгограде проведут за 43 млн рублей





В сентябре 2024 года в Волгоградской области состоится финал всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие пройдёт сразу на трёх региональных площадках. Организатором состязания выступает Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Накануне стартовал конкурсный отбор организации, которой предстоит обеспечить проведение соревнований. Согласно проектно-сметной документации, опубликованной на Госзакупках. Победителю тендера предстоит организовать проживание, транспортировку, питание 504 финалистов конкурса. Для их размещения предполагается использовать один из региональных детских лагерей, а также отели и гостиницы.

Также на плечи победителя аукциона возложено оформление и оборудование трёх конкурсных площадок, организация и проведение церемонии открытия и основной соревновательной части.

Первый, отборочный этап всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!», проходил с 1 июля по 1 августа 2024 года. Участие в нём смогли принять члены и руководители патриотических организаций в возрасте старше 16 лет. Для этого было необходимо пройти онлайн-тестирование, подготовить видеозаявку, а также проект по патриотическому воспитанию молодёжи.

Участники будут оцениваться в четырёх номинациях: «Будущий наставник», «Молодой наставник», «Наставник-профессионал» и «Наставник специальной подготовки».

Отметим, проведение конкурса обойдётся в кругленькую сумму. На эти цели выделено 43,5 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»