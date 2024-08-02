Общество

В Камышине открыли памятные плиты трем Героям России

Общество 02.08.2024 15:45
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02.08.2024 15:45


В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 2 августа, прошла торжественная церемония открытия памятников троим Героям России. Как рассказали в администрации Камышина, плиты установлены старшему лейтенанту Александру Колгатину, гвардии полковнику Андрею Кондрашкину, подполковнику Андрею Мигунову.

В мероприятии приняли участие родные Героев, представители органов власти, общественных организаций города, военнослужащие Камышинского гарнизона, юнармейцы.


Напомним, что Александр Колгатин погиб в 2000 году в возрасте  25 лет. Выпускник Камышинского высшего военного строительного командного училища в составе 6-й парашютно-десантной роты 76-й Гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии принял последний бой в Аргунском ущелье  Чечни. Смертельно раненный в грудь 1 марта 2000 года он привел в действие две мины, остановив тем самым боевиков – 11 их них были смертельно ранены, еще с десяток пострадали. Звания Героя Российской Федерации Александр был удостоен посмертно 12 марта того же года. 

Командир отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Андрей Кондрашкин погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО 16 сентября 2023 года. На артемовском направлении ДНР на автомобиль, в котором передвигался гвардии полковник, была совершена атака вражеских дронов. Андрей Кондрашкин принимал участие в специальной военной операции с 2022 года, штурмовал Гостомель. Звания Героя Российской Федерации удостоен посмертно 16 декабря 2023 года. 

Подполковник Андрей Мигунов, выпускник Камышинского ВВСКУ, командир танкового батальона Героя Советского Союза С.И. Зорина, 28 ноября 2023 года в зоне СВО возглавил бронегруппу и удерживал захваченные полком рубежи противника. В итоге бронегруппа не только отстояла рубежи, но даже не понесла потери. Однако, после выполнения задачи БМП, в которой находился Андрей Мигунов, возвращаясь на позиции, подверглась атаке дронов. В результате воздушной атаки офицер погиб. 22 января 2024 года указом президента подполковнику посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Фото: администрация Камышина 

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