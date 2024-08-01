В Волгограде ради праздника железнодорожников назначили 4 доппоезда

Общество 01.08.2024 15:47
0
01.08.2024 15:47
На 2 августа в Волгограде назначены дополнительные рейсы четырёх пригородных поездов, сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге.
Расписание доппоездов:
• №6816 Петров Вал – Волгоград-1 отправлением со ст. Петров Вал в 12:46, прибытием на ст. Волгоград-1 в 15:53 (с остановками на станциях Соломатино, Зензеватка, Солодча, Бердия, Иловля-2, Колоцкий, Качалино и Котлубань);
• №6815 Волгоград-1 – Петров Вал отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:00, прибытием на ст. Петров Вал в 01:07 (с остановками на станциях Гумрак, Котлубань, Качалино, Колоцкий, Иловля-2, Бердия, Солодча, Зензеватка и Соломатино);
• №6493 Волгоград-1 – Арчеда отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:20, прибытием на ст. Арчеда в 00:39 (с остановками на станциях Котлубань, Качалино, Колоцкий, Иловля-1 и Лог);
• №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:02, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 23:04.
Дополнительные поезда назначены в связи с проведением 2 августа праздника в честь Дня железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. Мероприятие «Моя судьба – железная дорога!» состоится на площадке амфитеатра на центральной набережной. В нем примут участие 3 тысячи сотрудников РЖД и члены их семей.
Не мяукает и высоко прыгает: в Волгограде объявили награду за поимку дикой кошки из Африки01.08.2024 18:39
Общество 01.08.2024 18:39
Дизайнер Артемий Лебедев в интервью Дудю* объяснился за «Родину-мать»01.08.2024 16:05
Общество 01.08.2024 16:05
В Волгограде выходили «дюймовочку» весом в 620 граммов01.08.2024 15:02
Общество 01.08.2024 15:02
Боимся угореть заживо: в Волгограде жители многоэтажки стали заложниками неудачного капремонта01.08.2024 14:47
Общество 01.08.2024 14:47
Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьи01.08.2024 13:42
Общество 01.08.2024 13:42
Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессию01.08.2024 13:41
Общество 01.08.2024 13:41
У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафов01.08.2024 13:20
Общество 01.08.2024 13:20
Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимости01.08.2024 10:00
Общество 01.08.2024 10:00
Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTube01.08.2024 09:31
Общество 01.08.2024 09:31
В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видео01.08.2024 09:30
Общество 01.08.2024 09:30
Волгоградцы 1 августа поехали на работу по новым тарифам01.08.2024 08:54
Общество 01.08.2024 08:54
Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августа31.07.2024 21:57
Общество 31.07.2024 21:57
На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного града31.07.2024 21:16
Общество 31.07.2024 21:16
Авиалесоохрана предупредила об особом риске в Волгоградской области в августе31.07.2024 15:56
Общество 31.07.2024 15:56
За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медали31.07.2024 14:36
Общество 31.07.2024 14:36